Erfolg des Kultur-Passes lässt im Wolfhager Land noch auf sich warten

Von: Julian Brückmann

Teilen

Mit dem Kultur-Pass sind lokale Kulturangebote nutzbar. Das Kino in der Schützeberger Straße in Wolfhagen nimmt an der Aktion teil. © JULIAN BRÜCKMANN

Der Kultur-Pass soll Jugendliche für kulturelle Vielfalt begeistern. Außerdem sollen die von Corona gebeutelten Einrichtungen davon profitieren. Im Wolfhager Land läuft die Aktion schleppend an.

Wolfhagen – Junge Erwachsene, die schon 18 Jahre alt sind oder es noch in diesem Jahr werden, können den vom Bundesministerium für Kultur und Medien in Deutschland eingeführten Kultur-Pass nutzen. Damit können sie lokale Kulturangebote im Wert von bis zu 200 Euro in einen Zeitraum bis zu zwei Jahren wahrnehmen. Es handelt sich um einen Wertgutschein, der für Tickets für Kino, Theater oder Konzerte sowie für Tonträger oder Bücher gilt. Seit dem 14. Juni steht die App zum Download bereit.

Doch im Altkreis Wolfhagen läuft die Nutzung des Passes bisher schleppend an. Kinobetreiber Kai Mellinghoff ist ein großer Freund der Idee. Bislang haben aber erst drei Jugendliche mittels Kultur-Pass ein Kinoticket in seinem Cinema in Wolfhagen erworben. „Ich hätte schon deutlich mehr erwartet“, sagt er. Viele wissen seiner Meinung nach noch immer nicht richtig über das Angebot Bescheid. Zudem sei die Anmeldung auf den ersten Blick umständlich. Mellinghoff sieht auch die Schulen und Lehrer in der Pflicht. „Viele Schulen und Lehrer sind auch noch nicht in den Ablauf involviert. Es fehlt noch eine richtige Marschroute.“ Es sei zudem wichtig, diese jetzt zu finden, bevor der Kultur-Pass vielleicht sogar in Vergessenheit gerät. Es müsse mehr auf das Angebot aufmerksam gemacht werden. Allerdings stehe man noch am Anfang.

Umsetzung stellenweise noch schwierig

Auch die Buchhandlung Mander in Wolfhagen nimmt am Kultur-Pass teil. Bisher aber ohne jegliche Resonanz, teilt ein Mitarbeiter des Geschäfts mit.

Die Jugendlichen in der Oberstufe der Walter-Lübcke-Schule in Wolfhagen sind in den meisten Fällen schon informiert. Sie erfuhren auf unterschiedlichsten Wegen von dem Kultur-Pass. Meist über Social-Media, die Nachrichten oder über Freunde. Alina Nordmeier aus Wolfhagen findet die Idee gut, die Umsetzung aber noch sehr schwierig. „Nicht jeder kommt mit der Anmeldung zurecht. Auch die Geschäfte kennen sich noch nicht so gut damit aus“, sagt die 18-Jährige.

Linea Zilke hat sich bereits in der ersten Woche der Veröffentlichung des Kultur-Passes registriert. „Bisher kam der Pass noch nicht zum Einsatz. Aber ich werde das Angebot auf jeden Fall wahrnehmen“, sagt die 18-Jährige aus Wolfhagen.

Der Leiter der Kinder- und Jugendarbeit in Wolfhagen, Frank Mahlich, hängte Flyer in den Jugendraum, um auf den Pass aufmerksam zu machen. „Die meisten unserer Jugendlichen betrifft das Angebot leider nicht, weil sie noch zu jung sind“, erklärt er. Eine Erweiterung der Altersgrenze sei daher wünschenswert.

Weg zu Kulturangeboten öffnen

Wie die Bundesregierung auf ihrer Internetseite mitteilt, soll der Kultur-Pass nicht nur junge Menschen, sondern auch die Kultureinrichtungen unterstützen. Sie wurden ebenfalls hart von Corona getroffen und kämpfen noch immer, ihr Publikum zurückzugewinnen. Ziel sei es, durch den Kultur-Pass die Nachfrage in den Einrichtungen zu stärken und ihnen zu ermöglichen, neues Publikum für sich zu gewinnen.

Mehr als 310 000 Personen haben sich seit dem Start der App bereits registriert und über 100 000 Jugendliche ihr Budget freigeschaltet. Mit über 95 000 Reservierungen wurden bereits Umsätze in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro generiert, heißt es auf der Internetseite. „Das ist ein sehr erfreulicher Auftakt, der zeigt, dass der Kultur-Pass ankommt“, sagt Kulturstaatsministerin Claudia Roth.

Mit dem Kultur-Pass möchte der Bund es jungen Menschen leichter machen, ihre Kulturszene vor Ort näher kennenzulernen. Denn während der Pandemie konnten sie zwei Jahre lang keine Live-Kultur erleben. „Wir wollen den Weg in die Kultur öffnen und junge Menschen für die Vielfalt der Kultur in unserem Land begeistern“, so Roth. (Julian Brückmann)