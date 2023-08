25 Familien aus Oelshausen öffnen ihre Häuser bei der „Dorf Eigen Art“

Von: Bea Ricken

Sie sind die Jury: Franziska Balle, Liska Schwermer-Funke, Alina Hanske-Vogt, Liset Castellanos Ilanes und Dr. Götz J. Pfeiffer (von links) haben jetzt die Künstler für die Veranstaltung „Dorf Eigen Art“ ausgewählt. © Dorf eigen art

Die Vorbereitungen für die „Dorf Eigen Art“ in Oelshausen laufen auf Hochtouren . Bei der außergewöhnlichen Veranstaltung vom 10. bis 17. September stellen Künstler ihre Werke bei Privatleuten im Dorf aus – in Scheunen, Gärten oder Wohnzimmern.

Oelshausen – Mehr als 60 Künstler aus ganz Deutschland und aus der Region haben sich laut Gabriele Wille vom Vorstand der „Dorf Eigen Art“ für das siebte Event dieser Art beworben. Jetzt stehe fest, welche Familien in Oelshausen ihre Häuser für die Kunst öffnen und welche Künstler in den Zierenberger Ortsteil kommen.

Eine fünfköpfige Fachjury hatte sich in Oelshausen getroffen, um alle Bewerbungen zu sichten. Mit dabei waren die beiden Künstlerinnen Liset Castellanos Ilanes und Liska Schwermer-Funke (Vorstand vom Bundesverband der Künstler), der Kunsthistoriker Dr. Götz J. Pfeiffer, Franziska Balle als Vertreterin der ausstellenden Familien und Alina Hanske-Vogt für den Vorstand der „Dorf Eigen Art“. „Das war eine schwierige Aufgabe, denn nur 25 Künstlerinnen und Künstler konnten eingeladen werden – so viele Ausstellungsorte haben sich im Dorf gefunden“, erklärt Wille.

Danach kam der nächste Akt: Welcher Künstler passt zu welcher Ausstellerfamilie? Fotos der Kunstwerke wurden dafür auf einem großen Tisch im evangelischen Gemeindehaus Oelshausen ausgebreitet und von den Galeristen auf Zeit begutachtet. Am Ende hatte jeder „seinen“ Künstler gefunden. Den Skandinavienfan Rolf Balgheim zogen zum Beispiel Bilder mit isländischen Motiven an. Elli Krapek, die zum ersten Mal als Ausstellerin dabei war, entschied sich für Schafskulpturen: „Die passen gut in unser Wildblumenbeet“.

Galeristen auf Zeit: Die Oelshäuser Familien suchten sich „ihren“ Künstler aus, der im September bei ihnen zuhause seine Werke ausstellen wird. © Privat

Ungewöhnliche Ausstellungsorte

Jörg Fahning wählte altmeisterliche Gemälde für seine Scheune, in der während der Ausstellungszeit an einigen Abenden Künstler über ihre Arbeit erzählen. Unter anderem der Wiesbadener Andreas Gleich, der sich schon seit Jahren künstlerisch mit dem hochaktuellen Thema Flucht und Vertreibung auseinandersetzt.

Auch andere ungewöhnliche Ausstellungsorte wie ein Schiffscontainer am Dorfrand, die Empore im neuen Oelshäuser Tankzentrum oder die Friedhofshalle warten auf Künstler und Besucher. Für diese Orte organisiert Pfarrerin Anja Fülling Spiegelmotive. Diese sollen über die Frage „Wer bin ich?“ zum Nachdenken anregen.

In der Oelshäuser Kirche und auf dem Kirchplatz ist abends Livemusik angesagt. Die Schirmherrschaft hat in diesem Jahr Bischöfin Beate Hofmann übernommen. „Und zwar gern, weil ich es interessant finde, wie hier, mitten im Dorf und fernab von großen Kunst-Museen, Kunst und Kirche miteinander vernetzt werden“, so die Bischöfin.

So verschiedenen sind die Orte und die gezeigten Kunstwerke, dass aus Sicht des Vereins „Dorf Eigen Art“ alle Besucher aus der Region bei freiem Eintritt auf ihre Kosten kommen. Genau das sei Absicht: Alle einladen, auch die, die sonst keine Museumsbesucher sind. Wem ein Kunstwerk nicht gefalle, der habe noch 24 andere Ausstellungsorte rund um die Dorfkirche im Kunst-Dorf Oelshausen zur Auswahl. (Bea Ricken)

Info: dorf-eigen-art.de