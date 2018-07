Hauptverkehrsader in Wolfhagen wieder frei

Wolfhagen. Aufatmen und Erleichterung: die Kurfürstenstraße in Wolfhagen, eine der Hauptverkehrsadern in Richtung Kernstadt, wurde Freitagvormittag wieder freigegeben.

Die Arbeiten am letzten Teilstück, vom Ärztehaus bis zur Einmündung Magdeburger Straße, wurden jetzt abgeschlossen. Nun rollt der Verkehr wieder durchgängig und ohne Umleitung. Bürgermeister Reinhard Schaake (parteilos), der gemeinsam mit Stadtverordnetenvorsteher Burkhard Finke und Stadtrat Roman Krettek symbolisch für die Freigabe ein Band zerschnitt und die Absperrungen von der Straße räumte, bedankte sich bei allen privaten und geschäftlichen Anwohnern, den regionalen Firmen, die am Ausbau beteiligt waren und sowie bei Hessen Mobil für die Geduld. Die Straße wurde früher fertig als geplant. Die eigentliche Freigabe der Kurfürstenstraße stand für Oktober im Kalender. Unabhängig vom jetzt rollenden Verkehr werden aber in den nächsten Wochen noch Erd- und Ausgleichsarbeiten erfolgen.

Zwei Bauabschnitte

Der Mitte Juni vergangenen Jahres begonnene Ausbau des rund 660 Meter langen Teilstücks der Kurfürstenstraße erfolgte in zwei Bauabschnitten. Teil eins wurde Ende November abgeschlossen, der Spatenstich für das zweite Teilstück erfolgte Anfang März dieses Jahres. Die ursprünglich geschätzten Ausgaben für das Gesamtprojekt in Höhe von 1,72 Millionen Euro mussten leicht nach oben korrigiert werden. Fällig werden nun 1,784 Millionen Euro. Dadurch stiegen auch die Zuschüsse vom Land Hessen von zunächst 555 000 auf 595 300 Euro. Aus dem Haushalt der Stadt Wolfhagen flossen 521 700 Euro. In dieser Summe ist nicht der Eigenanteil der Stadt für die Anliegerbeiträge enthalten. Insgesamt mussten die privaten und geschäftlichen Anrainer der Kurfürstenstraße an Anliegerbeiträgen die stolze Summe von 668 000 Euro stemmen.

„Die Baukosten sind gut angelegt. Denn mit der Fertigstellung der beiden Kurfürstenstraße-Teilbereiche haben wir einen ganz wichtigen und wertvollen Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit in unserer Stadt geleistet“, sagte Reinhard Schaake.