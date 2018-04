Landau/W. besiegt Calden II im Spitzenspiel

Landau. Das Spitzenspiel in der Frauenfußball-Gruppenliga zwischen der SG Landau/Wolfhagen und dem TSV Jahn Calden II endete 2:1 (1:1). Damit bleiben die Vereinigten weiter ungeschlagen.

Natalie Stumpf schoss den Tabellenführer nach vorn (19.). Marilyn Herrmann erzielte den Ausgleich (40.).

Nach der Pause hatten die Gäste mehr vom Spiel, doch ein Tor gelang dem Verfolger in den zweiten 45 Minuten nicht. Auf der anderen Seite sorgte Anna Schäfer (80.) mit ihrem Treffer dafür, dass Landau/Wolfhagen ein großer Schritt in Richtung Titelgewinn gelang.

Am Samstag, 17 Uhr, tritt der Aufstiegsanwärter in vertrauter Umgebung gegen den TSV Mardorf an.

In der Kreisliga B baut sich vor Landau/Wolfhagen II eine Auswärtshürde auf. Die SG-Reserve ist am Samstag, 17 Uhr, beim FSV Kassel gefordert.

Landau/Wolfhagen: Wandrei - Leyhe, Schaaf, Karoline Schwechel (46., Bausen/82., Herold), Fingerhut, Euler (71., Rode), Fischer, Heldt, Schäfer, Stumpf, Fülling. (zih)