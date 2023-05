Landkreis Kassel reagiert auf Personalmangel: Inderinnen unterstützen Klinikteam in Wolfhagen

Von: Bea Ricken

Inderinnen als Pflegekräfte in der Wolfhager Klinik: Anita Mathew, Anna Thomson und Joice Chacko (von links) betreuen Patientin Tanja Roppel. © Bea Ricken

In Kliniken herrscht Pflegenotstand. Auch die Krankenhäuser in Wolfhagen und Hofgeismar bleiben davon nicht verschont. Der Landkreis Kassel als Träger geht deshalb ungewöhnliche Wege.

Wolfhagen – Seit März verstärken drei Pflegekräfte aus Indien das Pflegeteam in Wolfhagen. Eine vierte Frau folgt und hat sich schon auf die 7000 Kilometer lange Reise nach Wolfhagen gemacht.

Bei den Patienten kämen die emphatischen Frauen sehr gut an, freut sich Pflegedienstleitung Michaela Grebe. Immerhin sei die Sprachbarriere inzwischen gering. „Wir haben schon in Indien angefangen, Deutsch zu lernen“, erklärt Joice Chacko die guten Sprachkenntnisse.

Die 35-Jährige lebt mit ihren beiden Kolleginnen in einer Wohnung in Wolfhagen, die der Förderverein der Klinik organisiert hat. Auch sonst kümmern sich die Vereinsmitglieder und die Mitarbeiter um einen guten Start der Frauen, zum Beispiel mit Möbel- und Fahrradspenden.

Die Frauen wurden über eine Agentur in Südhessen an das Krankenhaus vermittelt. Die Klinikmitarbeiter haben sie sogar am Flughafen abgeholt. Die Einbindung der neuen Mitarbeiterinnen sei für alle ein Herzensprojekt, sagt die Pflegedienstleiterin. Die Inderinnen verfügen über eine qualifizierte Ausbildung im Pflegebereich. Da diese noch in Deutschland anerkannt werden muss, sind sie zur Zeit im dreimonatigen Praktikum. „Wir haben ihnen aber das Angebot eines unbefristeten Arbeitsvertrages gemacht“, so der Betriebsleiter der Kreiskliniken, Silvan Uick. Die Frauen hätten sich schnell eingearbeitet.

„Wir staunen darüber, wie viele Tätigkeiten hier von Ärzten gemacht werden“, so Chacko. In Indien sei vieles ihre Aufgabe gewesen. Perspektivisch sollen auch im Hofgeismarer Krankenhaus Pflegekräfte aus dem Ausland geworben werden. Dabei muss es nicht bei dem Herkunftsland Indien bleiben. Auch andere qualifizierte Kräfte seien willkommen.