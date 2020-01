Lego Traumstadt begeisterte 21 Kinder in Ippinghausen  

Team-Arbeit: Marlon, Lunes, Julian und Levi (von links) präsentierten ihre Wohn- und Geschäftshäuser der großen Lego-Stadt im Haus des Gastes in Ippinghausen.

21 Kinder verwandelten den Saal des Hauses des Gastes in Ippinghausen zwei Tage lang in ihre Traumstadt aus bunten Legosteinen. Als sie fertig waren, präsentierten sie ihre Arbeit.

Alles, was zu einer Stadt gehört, von Geschäfts- und Wohnhäusern, über Straßen bis zum Bahnhof mitsamt Gleisen und einem Zug hatten die Kinder mit großem Eifer im Saal aufgebaut.

Am Dienstagnachmittag präsentierten sie unter Leitung derJugendarbeit Wolfhagen nun der Öffentlichkeit ihre selbst aufgebaute Stadt. Viele Eltern, Freunde und Ippinghäuser waren gekommen, um das Werk der jungen Häuslebauer gebührend zu bewundern und viele Fotos zu machen. So strahlte der neunjährige Michael übers ganze Gesicht, als er seiner Mutter die Wohnhäuser und den Doppeldeckerbus zeigte, die er zusammen mit einem Freund erbaut hatte.

Lego-Projekt: Im Vierer-Team eine Stadt gebaut

Levi (11), Lunes (11), Julian (10) und Marlon (10) arbeiteten im Vierer-Team und erschufen ein Hotel, einen Hut- Laden, ein Friseurgeschäft, mehrere Wohnhäuser und einen Flieger als Teil der großen Lego-Stadt. „So wie diese Jungen haben fast alle Kinder von Anfang an zusammen ihre Ideen für eine Traumstadt erarbeitet“, sagte Jugendarbeiter Frank Mahlich, der mit seinen Kolleginnen Ilka Proksch, Katharina Knackstedt und Pascal Deis (Soziales Jahr) das Winterferienprojekt der Jugendarbeit der Stadt Wolfhagen leitete. Ziel des Lego-Bauprojektes war, die Kreativität, den Spieltrieb und das Gemeinschaftsgefühl der Kinder zu fördern.

Lego-Traumstadt war das Stichwort

Vorgegeben war nur als Thema: Erbaue deineTraumstadt! Der Renner war natürlich die Lego-Eisenbahn, die im großen Kreis auf Schienen durch die Stadt fuhr.

Schon zum zweiten Mal fand das Lego-Bauprojekt der Jugendarbeit Wolfhagen in Ippinghausen statt und war von an Anfang an stark gefragt. Die Idee zu diesem Projekt kam von der Jugendarbeit Hofgeismar, die schon gute Erfahrungen damit gemacht hatte. Außerdem waren die Kollegen dort im Besitz von 70 Kisten Legosteine, die sie gegen eine kleine Gebühr der Wolfhager Jugendarbeit überließen.

Jugendarbeit Wolfhagen: Aktion startete anlässlich der Winterferien

Leider musste die bunte Miniatur-Stadt am Nachmittag wieder abgebaut und in den Kisten verstaut werden. Doch der große Erfolg dieser Winterferien-Aktion veranlasste die Mitarbeiter der Jugendarbeit, eine Fortführung des Lego-Bauprojekts für die nächsten Herbst- und Winterferien zu planen.