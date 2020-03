Lieferdienste: Anbieter können sich melden

Auch Domrich aus Habichtswald liefert an die Haustür. Hilfe gibt es dabei von Luca Kesting und Philipp Stanis.

Wolfhager Land – Wegen der Coronakrise mussten zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleister schließen oder ihre Arbeit einstellen.

Aber Not macht erfinderisch – und so bieten viele von ihnen Abholmöglichkeiten oder Lieferdienste an.

Eine Übersicht über diese Angebote im Wolfhager Land wollen wir ab dieser Woche veröffentlichen. Wer in die Liste aufgenommen werden möchte, schreibt eine E-Mail an wolfhagen@hna.de.

Folgende Informationen muss die E-Mail enthalten: Unternehmensname, Adresse, Öffnungs- beziehungsweise Lieferzeiten und außerdem eine Kontaktmöglichkeit.