Magie der Verwandlung in der Wolfhager Stadtkirche

Wolfhagen. Das Jauchzen und Frohlocken der Kinderschar, die durch die leeren Zuschauerreihen flitzen, klappt schon perfekt, während schwarze Gestalten grimmig Weihnachtsbäume mit schwarzen Kugeln schmücken.

Maria übt den Einmarsch nach vorn zur Krippe, und Helfer kämpfen mit dem riesigen Vorhang, der den kompletten Chorraum verdeckt. Die Proben für das besondere Weihnachtsoratorium „Jauchzet, frohlocket“ in der Wolfhager Stadtkirche laufen auf Hochtouren. Von den Kleinsten im Kinderchor bis zu den Senioren scheint halb Wolfhagen auf den Beinen zu sein. Auch Tanzgruppen, Bläser, Chöre und jede Menge ehrenamtlicher Helfer arbeiten auf die ersten Aufführungen an Weihnachten hin.

Bernd und Simone Geiersbach, die mit ungewöhnlichen Ideen immer wieder bei Konzerten und Musicals für eine volle Kirche sorgen, haben sich das neue Projekt ausgedacht. „Damit soll auch ein wenig die Tradition unserer Wolfhager Musicals in anderer Form fortgesetzt werden“, so der Kirchenmusikdirektor.

Die Geiersbachs inszenieren das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach nicht nur mit ausgefeiltem Chor- und Sologesang, sondern auch mit schauspielerischen und tänzerischen Einlagen. Pro Aufführung treten sechs Gesangssolisten und ein Orchester aus Musikern der Region auf. Ein besonderes Highlight sind die tänzerischen Einlagen. Neben Junia Siebert, die schon einmal in der Wolfhager Kirche ihren Ausdruckstanz vorgestellt hatte, wirkt ein Ensemble der Tanzschule Sozo Visions aus Kassel mit. Sini Mantere, eine junge finnische Dozentin dieser Fachschule für zeitgenössischen Bühnentanz, hat für das Wolfhager Weihnachtsoratorium Choreografien entwickelt und tritt gemeinsam mit ihrem Ensemble auf. Natürlich warten auch diesmal auf die Zuschauer im Verlauf der magischen Verwandlung vom Trübsinn zur Fröhlichkeit lustige Einlagen und kleine Überraschungen.

Der Ansturm auf die Karten ist groß. Für die ersten Aufführungen gibt es nur noch Restplätze. Deshalb wird es jetzt noch Zusatzveranstaltungen im Januar geben.

Die Aufführungen in der Stadtkirche finden am 26. Dezember um 17 Uhr, am 27. und 28. Dezember um 19 Uhr sowie am 12. Januar um 19 Uhr und am 13. Januar um 17 Uhr statt. Außerdem gibt es Zusatzveranstaltungen am 18. Januar um 19 Uhr, am 19. Januar um 19 Uhr und am 20. Januar um 17 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Mander (Tel. 05692/5701).