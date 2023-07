Mandoline ist Instrument des Jahres – Zupforchester sucht Mitspieler

Von: Norbert Müller

Teilen

Im privaten Übungsraum: Beate Koenies und Lothar Fürstenberger im Musikzimmer der Familie Koenies. Hier werden beide auch von der einzigen Mandolinenstudentin der Kasseler Musikakademie unterrichtet. © Norbert Müller

Beate Koenies und Lothar Fürstenberger aus dem Wolfhager Land sind begeisterte Mandolinisten. Gemeinsam spielen beide in einem Orchester und nehmen Privatunterricht.

Wolfhager Land – Wer jung ist, wer sich in Sturm und Drang zum Rockstar berufen fühlt, wird wohl kaum bei der Mandoline landen. Dazu haftet dem „Instrument des Jahres 2023“ zu sehr der leicht verstaubte Charme des Volkstümlichen an: Wandervögel statt Woodstock. Aber nicht jeder träumt davon, es auf großen Bühnen krachen zu lassen. Wir haben im Wolfhager Land zwei Menschen getroffen, die sich für das zartbesaitete Zupfinstrument mit italienischer Vergangenheit begeistern und das gemeinsame Musizieren mit Gleichgesinnten genießen.

Tatsächlich sind beide dem jugendlichen Alter längst entwachsen: Beate Koenies aus dem Wolfhager Stadtteil Philippinendorf ist 61 Jahre alt, Lothar Fürstenberger 69. Beide spielen seit gut zehn Jahren das handliche, mandelförmige Instrument. Ihr Erweckungserlebnis hatten Koenies und Fürstenberger beim Konzert eines Mandolinenorchesters in der Wolfhager Stadtkirche vor gut einer Dekade, das die beiden befreundeten Familien besuchten.

Bei null angefangen

Fürstenberger kaufte sich danach ein Instrument. „Der Klang hat mich fasziniert.“ Von seiner Frau kam der Hinweis: Er solle doch Unterricht nehmen. Ein nahe liegender Tipp, denn: „Ich habe bei null angefangen. Und von Notenlesen hatte ich eigentlich auch keine Ahnung“, erinnert sich der frühere Therapeutische Leiter der Forensik in Merxhausen.

Beate Koenies wurde die Mandoline in die Hand gedrückt: „Mein Mann wollte immer eine Familienband“, erinnert sich die Grundschullehrerin. Er selbst spielt Gitarre und wollte mit Ehefrau und den drei Töchtern irische Folk-Musik machen. Der Nachwuchs spielte Flöte, Fagott, Geige. Was fehlte, war eine Mandoline. Die bekam Beate Koenies nun von ihrem Mann mit der Aufmunterung: „Das schaffst du.“

Als Fürstenberger mit dem Unterricht begann, schloss sich Beate Koenies an. Der Schritt, raus aus der Lernstube und rein in eine Gruppe musizierender Gleichgesinnter, ließ nicht lange auf sich warten. Beide Neulinge schlossen sich der Mandolinen- und Gitarrengemeinschaft Nordhessen an.

Es geht um den Orchestererhalt

Deren Leiter, Peter Grunwald, ist mit seinen 59 Jahren ein alter Hase in Sachen Mandolinenmusik. In Immenhausen, wo er aufwuchs, begann er mit etwa zwölf Jahren, das Zupfinstrument im örtlichen Orchester zu spielen. Er beherrscht nicht nur die Spieltechnik bestens, bei der das Tremolieren, also das wiederholte, wechselweise Anschlagen der Saiten mit einem Kunststoffplättchen, den charakteristischen Ton bringt. Grunwald weiß auch viel über die Geschichte des Instruments.

Und er kann ein Lied von den Nachwuchssorgen singen. Bestimmte Kompositionen könne man heute schon nicht mehr spielen, solche, für die man eine größere Anzahl von Musikern benötigt. „Aber die haben wir nicht mehr.“ Der Altersschnitt liege mittlerweile um die 70. Die älteste aktive Musikerin im Orchester sei 84. Für die zunehmenden altersbedingten Abgänge finde man nicht in gleicher Menge Ersatz. „Mit geht es um den Orchestererhalt, und dafür müssen wir in den nächsten zwei bis drei Jahren dringend neue Leute bekommen.“ Für Grunwald, im Hauptberuf Geschäftsführer eines Kasseler Altenheims, gehört dann auch zum Tagesgeschäft des Orchesterleiters, das Repertoire anzupassen. Die anspruchsvollen klassischen Kompositionen und die volksnahen Weisen werden um Filmmusiken und Stücke aus Musicals erweitert.

Neues Angebot für Interessenten

Jederzeit könnten neue Mitspieler einsteigen, die so dringend benötigt werden. Um Interessenten zu motivieren, habe man etwas Neues im Angebot: „Wir würden für jeden, der noch nichts kann, Unterricht anbieten. 40, 50 oder 60-Jährige ohne Vorkenntnisse, die würden wir ausbilden. Und wir sprechen auch verstärkt Violinisten an“, denn denen falle der Umstieg auf die Mandoline wegen der gleichen Stimmung der Instrumente leicht. Tatsächlich, sagt Grunwald, müsste man schon viel früher anfangen, am besten im Alter um die zehn Jahre. „Leider spielt die Mandoline in der Schule keine Rolle.“

Auch Koenies und Fürstenberger lassen keine Gelegenheit aus, um fürs Ensemble zu werben. „Es macht Spaß, es ist ein total nettes Orchester“, sagt der Elbenberger. Bei der jüngsten Wolfhager Gewölbekellernacht spielte die Gruppe, und Ende August, am 26. und 27., steht eine Wochenendprobe im evangelischen Gemeindezentrum in Wolfhagen an. Ab 10 Uhr könne man jederzeit vorbeikommen, um mal reinzuschnuppern. Das gelte auch für junge Leute, denen Lothar Fürstenberger versichert: „Die Mandoline ist ein cooles Instrument“, das im Übrigen auch schon von Rock-Giganten wie REM eingesetzt wurde. (Norbert Müller)