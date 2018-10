Maskierter drohte mit Pistole: Spielothek in Wolfhagen überfallen

Ein Maskierter hat am frühen Samstagmorgen eine Angestellte mit einer schwarzen Pistole bedroht und Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Die Polizei hat eine Täterbeschreibung veröffentlicht.

Ein maskierter Mann betrat am Samstag gegen 3.50 Uhr eine Spielothek an der Bahnhofsstraße, bedrohte eine Angestellte mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Das Raubgut verstaute der Täter in einer weißen Stofftasche und flüchtete zu Fuß in Richtung Schützeberger Str./Innenstadt. Wie viel Geld der Täter erbeutet hat, hat die Polizei bislang nicht bekanntgegeben.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover -die Kapuze war über den Kopf gezogen- schwarzer Jogginghose, schwarzen Schuhen mit weißer Sohle sowie schwarzen Handschuhen.

Er war maskiert mit einer schwarzen Plastikmaske sowie einem schwarzen Tuch. Die Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung aus Kassel, Baunatal und Bad Arolsen blieben bis zum Berichtszeitpunkt ohne Erfolg.

Hinweise bitte an die Kasseler Kriminalpolizei unter 0561/9100.