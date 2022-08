Margot Galuschka sucht Nachfolge für Geschäft in Wolfhagen

Laden läuft, wer macht weiter?

+ © Dorina Binienda-Beer Wolle in Hülle und Fülle: Im Handarbeitsfachgeschäft von Margot Galuschka gibt es aber noch viel mehr. Zum Jahresende droht allerdings die Schließung, wenn sich keine Nachfolge findet. © Dorina Binienda-Beer

Das Handarbeitsgeschäft von Margot Galuschka in Wolfhagen läuft gut. Aus Altersgründen will sie zum Jahresende den Laden aufgeben und sucht eine Nachfolge.

Wolfhagen – Handarbeiten liegt im Trend. Junge Frauen eignen sich mit Hilfe des Internets Nähkenntnisse an. Andere finden Entspannung beim Stricken. Wieder andere reparieren ihre Garderobe selbst und brauchen Ersatz für kaputte Reißverschlüsse oder verlorene Knöpfe. Margot Galuschka weiß Bescheid. Ihr Fachgeschäft für Wolle, Stoffe und ganz viel mehr ist Anlaufstelle für eine handarbeitsliebende Kundschaft. Und die kommt zuverlässig. Dass die Inhaberin dennoch die Stirn in Falten legt, liegt nicht an mangelndem Umsatz.

Die bald 66-Jährige würde ihren Laden in Wolfhagens Schützeberger Straße gerne in jüngere Hände abgeben. Nur: Es findet sich bisher niemand mit Interesse und ausreichenden fachlichen Kenntnissen. Am Jahresende ist Schluss, kündigt die gelernte Kauffrau aus dem Stadtteil Philippinenburg an. Diese Entscheidung ist ihr nicht leicht gefallen und nur ein Tribut an die eigene Gesundheit. „Millionär wird man nicht. Aber ich hatte mein gutes Auskommen und konnte selbst Corona wirtschaftlich gut überstehen“, bilanziert Margot Galuschka. Ihr ist es eine Herzensangelegenheit, dass es mit dem Geschäft weitergeht, „auch wegen der vielen treuen Stammkunden“.

Bei den allermeisten Geschäftsbesuchern stößt die Ankündigung auf großes Bedauern. Das erleben sie und ihre einzige Mitarbeiterin, die nahezu im gleichen Alter ist, an jedem Öffnungstag. Immer wieder die Frage: „Wo gehen wir denn dann hin?“

Ein Geschäft mit einem Sortiment dieser Bandbreite findet sich nirgends in der näheren Umgebung, sagt Margot Galuschka. Auf 130 Quadratmetern Wollknäule, wohin man blickt. Stoffballen. Nadeln zum Stricken, Sticken, Häkeln, Nähen. Stickgarne in einer heute nicht mehr üblichen Auswahl. Dazu Kurzwaren wie Bänder, Borten, Reißverschlüsse und Knöpfe in verblüffender Fülle. Auf Wunsch gibt es sogar Sonderanfertigungen, gestrickte Wollpullover etwa. Ein Teil der Kundinnen kommt deshalb aus Kassel, Baunatal, Korbach, Warburg und Hofgeismar, erzählt die Geschäftsfrau nicht ohne Stolz.

Wer könnte also dieses Geschäft übernehmen? „Jemand, der stricken und häkeln kann, sich aber gleichzeitig auch auf den freundlichen Umgang mit der Kundschaft versteht.“ Mit Ideenreichtum ließe sich ja auch das Verkaufskonzept variieren, meint Margot Galuschka. Sie denkt da an die Vermietung von Regalen an Leute, die handarbeiten, basteln oder werkeln und so für ihre Hand-Made-Produkte Käufer finden könnten.

Vor 26 Jahren hat die Philippinenburgerin ihr Hobby zum Beruf gemacht, die Waren erst einmal lange Jahre im eigenen Haus verkauft. Das Fachgeschäft in Wolfhagen betreibt sie seit 2010. Dass nach ihrem Ausstieg die Ladentüren für immer geschlossen bleiben könnten, mag sich Margot Galuschka nicht ausmalen.

Kontakt: Margot Galuschka, Tel. 05692/5342, E-Mail: info@handarbeiten-galuschka.de (Dorina Binienda-Beer)