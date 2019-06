Medienberichte: Wurde Lübcke-Tatort durch Sanitäter verändert?

Angeblich soll der Tatort am Haus des erschossenen Regierungspräsidenten Lübcke durch einen Sanitäter manipuliert worden sein. Die Sonderkommission wurde von 20 auf 50 Personen aufgestockt.

Aktualisiert um 13 Uhr: Demnach hätten Ermittler bemerkt, dass der Tatort verändert wurde. Das berichtete zunächst die "Bild"-Zeitung, später auch "Spiegel Online" mit Berufung auf eigene Quellen. Ein Sanitäter soll die Stelle, an der Lübcke gefunden wurde, verändert haben, heißt es. Der Verdacht liege nahe, dass er einige Bereiche säuberte, um Angehörigen den schrecklichen Anblick zu ersparen, schreibt Spiegel Online.

Andreas Thöne, Sprecher der Kasseler Staatsanwaltschaft will das auf HNA-Anfrage nicht bestätigen. "Zum jetzigen Zeitpunkt werden wir so etwas sicher nicht kommentieren", sagte er. Die Sonderkommission „Liemecke“, die den gewaltsamen Tod von Lübcke aufklären will, hat am Dienstag ihre Arbeit aufgenommen.

Sie ist mittlerweile von 20 auf 50 Personen aufgestockt worden. Ermittler des Landeskriminalamtes und des Polizeipräsidiums Nordhessen sind auch am Mittwochmittag in Istha, um sich ein präziseres Bild vom Tatort zu machen. "Für uns ist dies der wichtigste Tatort in Hessen seit Jahren", sagt Dirk Hintermeier, Sprecher des LKA in Hessen. Kriminaltechnologische Unterstützung kommt derweil vom Bundeskriminalamt. Zudem ist ein weiterer Zeugenaufruf in den sozialen Netzwerken geplant.

Lübcke war am frühen Sonntagmorgen auf seinem Grundstück im Wolfhager Ortsteil Istha tot aufgefunden worden. Die Obduktion hatte ergeben, dass er erschossen wurde. Staatsanwaltschaft und LKA gaben am Montag auf einer Pressekonferenz bekannt, in alle Richtungen zu ermitteln. Eine Tatwaffe war nicht gefunden worden, für einen Suizid gibt es laut Staatsanwaltschaft keinen Hinweis.

