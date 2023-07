Mehr Wölfe im Landkreis Kassel unterwegs

Von: Bea Ricken

Teilen

Der Wolf taucht zunehmend auch im Landkreis Kassel auf. Bei der Frage, ob die Tiere abgeschossen werden dürfen, deutet sich ein „Paradigmenwechsel“ an.

Kreis Kassel - Während in den vergangenen zwei Jahren laut dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) lediglich einmal offiziell im Kaufunger Wald ein Wolf aufgrund seiner Losung nachgewiesen worden war, gab es in diesem Jahr bereits mehrere Sichtungen und einen nachgewiesenen Vorfall im Februar, als ein Wolf am 7. Februar bei Schauenburg drei Schafe riss. Einen Tag danach wurde ein Wolf bei Wolfhagen gesehen und zwei Tage später im Nachbarkreis Waldeck-Frankenberg in Bad Arolsen.

Zumindest in Schauenburg und Bad Arolsen war es laut der Überprüfung des HLNUG derselbe Wolf. Weitere Wolfssichtungen gab es am 1. März bei Helsa und am 10. Mai in Kassel. Noch nicht abgeschlossen ist der Fall vom 10. März bei Söhrewald, wo zwei Kälber gerissen wurden.

Wird seit 2019 auch immer wieder im Landkreis Kassel gesichtet: der Wolf. © Christian Charisius/dpa

Schafsrisse im Kreis Kassel: Auch Hunde können Täter sein

Teilweise bestätigen sich diese Verdachtsfälle nicht, wie der entsprechenden Statistik der Behörde zu entnehmen ist. Sehr oft wurde in Hessen 2022 Genmaterial vom Hund bei Reh-, Kalb- oder Schafrissen gefunden. Allerdings bedeutet das nicht in allen Fällen, dass ein Hund der Täter war. Es kann sich beispielsweise auch der Hund vom Schäfer am bereits toten Tier zu schaffen gemacht haben. Manchmal war auch keine Artbestimmung möglich. Sicher war dagegen seinerzeit der erste offizielle Wolfsriss im Landkreis Kassel, als ein Wolf im Jahr 2019 vier Schafe bei Zierenberg riss.

In Hessen gab es im Jahr 2022 laut HLNUG elf Attacken von Wölfen auf Weidetiere, dabei wurden 20 Nutztiere getötet. „Schafe und Ziegen werden europaweit deutlich häufiger von Wölfen getötet als größere Nutztiere“, so eine Sprecherin des Wolfszentrums Hessen, das zum HLNUG gehört. In Hessen habe es bis zum heutigen Stand keinen Übergriff von Wölfen auf Pferde gegeben. „Im laufenden Kalenderjahr 2023 hat nachweislich ein Übergriff von einem Wolf auf ein Rinderkalb stattgefunden“, so die Sprecherin weiter.

Für die Schafhalter gibt es unterdessen offenbar gute Nachrichten: Hessens Umwelt-Staatssekretär Oliver Conz macht im heutigen Interview mit unserer Zeitung deutlich, dass Weidetierhalter nach Nutztierrissen durch Wölfe nicht grundsätzlich erst höhere Zäune verwenden müssen, bevor ein Abschuss in Frage kommt. Der Hessische Verband für Schafzucht und -haltung ordnet das auf Nachfrage in einer ersten Reaktion als „Paradigmenwechsel“ ein.

Verdachtsfälle der Wolfshotline melden Rissverdachtsfälle sollten innerhalb von 24 Stunden an das Wolfszentrum Hessen (WZH) gemeldet werden. Die amtliche Wolfhotline (0641 2000 95 22) ist hierfür montags bis sonntags sowie an Feiertagen von 8 Uhr bis 16 Uhr erreichbar. Außerhalb der Sprechzeiten sollten die für den Landkreis zuständigen Wolfsberater und Wolfsberaterinnen direkt kontaktiert werden. Die Liste mit den Kontaktdaten ist auf der Homepage des WZH einsehbar.

Wölfe im Kreis Kassel: Das sagt der Bauernverband

„Es geht nicht darum, den Wolf wieder auszurotten, aber wir wünschen uns eine Bestandsregulierung“, erklärt Erich Schaumburg, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Kassel.



Gerade in einem verdichteten Bereich wie dem Landkreis Kassel sei nicht ausreichend Platz, wenn die Population zu groß werde. Er plädiert auch dafür, sogenannte „Problemwölfe“, also die Tiere, die bereits Nutztiere angegriffen haben, abzuschießen. Dies müsse Jägern gesetzlich ermöglicht werden. Das Förderprogramm der hessischen Landesregierung für Zäune, mit denen Weidetierhalter ihre Tiere schützen sollen, sei nicht hilfreich. So sei es zum Beispiel im Bereich von Wiesen an der Fulda gar nicht möglich, fertige Zäune zu setzen, erklärt Schaumburg. (Bea Ricken)

Kommentar von Bea Ricken Den Wolf nicht dämonisieren - Sachliche Diskussion statt Hetze Rund 180 Jahre waren Wölfe in Deutschland ausgerottet. Der Mensch hatte entschieden, dass für den Fleischfresser kein Platz im Wald ist und ihn intensiv bejagt. Schon damals, aber heute in noch viel größerem Ausmaß, ist der Mensch durch sein Handeln für ein gigantisches Artensterben verantwortlich und beraubt sich der eigenen Lebensgrundlage. Aber zurück zum Wolf: Seit er wieder in Deutschland aufgetaucht ist, findet eine Hetzkampagne gegen das Wildtier statt. Er wird als blutrünstiges Raubtier dämonisiert, das Jagd auf Weidetiere und Menschen macht. Dabei ist der Wolf Teil des Ökosystems und ernährt sich überwiegend von Rehen und Wildschweinen – die auch aus Sicht von Waldbesitzern, Landwirten und Jägern dezimiert werden sollen. Wenn ein Problemwolf sich dauerhaft an Nutztieren vergreift, kann ein Abschuss sicherlich die Option sein. Der mutmaßliche Angriff eines Wolfes auf einen Schäfer in den Niederlanden vor ein paar Tagen befeuert derzeit wieder das Bild vom bösen Wolf, obwohl weder feststeht, ob es ein Wolf war, noch was wirklich passiert ist. Seit Rückkehr der Wölfe nach Deutschland vor über 20 Jahren hat es jedenfalls keinen Übergriff von Wölfen auf Menschen gegeben. Wolfsangriffe in anderen Ländern sind vor allem auf mit Tollwut erkrankte Tiere zurückzuführen. Wenn der Wolf auf der Weide zuschlägt, sind die Wut und die Trauer der Tierbesitzer absolut nachvollziehbar. Der Wolf, und übrigens auch sein direkter Verwandter, der Hund, bringen sich bei der Jagd in einen Blutrausch und können durchaus ein schauriges Schlachtfeld hinterlassen. Wenn Emotionen hochkochen, hilft ein Blick in die Statistik: Im Jahr 2022 gab es in Hessen elf Übergriffe auf Nutztiere. Auch wenn sich diese Zahl in diesem Jahr voraussichtlich erhöhen wird und andere Bundesländer deutlich öfter betroffen sind, muss man diese Zahlen ins Verhältnis setzen, zum Beispiel in Bezug auf Vorfälle durch wildernde Hunde. Bei den Wolf-Verdachtsfällen in Hessen wurde 2022 bei fast 30 gemeldeten Weidetierrissen Genmaterial vom Hund und in einigen Fällen vom Fuchs gefunden.