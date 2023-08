Metzgermeister Dirk Schaake eröffnet Hofladen in Bründersen

Von: Antje Thon

Metzgermeister Dirk Schaake wird am 2. September in Bründersen einen Hofladen eröffnen. Dort wird er auch die Ahle Wurst aus seiner Wurstekammer verkaufen. © Antje thon

Auf seinem Wunschzettel steht ein eigener Hofladen schon seit vielen Jahren. Nun setzt Metzgermeister Dirk Schaake den Plan um.

Bründersen – Am Samstag, 2. September, will er in dem kleinen Geschäft am Sommerweg 7 in Bründersen seine ersten Kunden empfangen.

Verkaufen wird er in dem Hofladen, der künftig freitags und samstags geöffnet haben wird, neben Wurst und Fleisch auch Backwaren der Bäckerei Schäfer aus Zierenberg, Nudeln und Eier aus Oelshausen, Honig aus Wolfhagen und je nach den Vorlieben seiner Kunden auch weitere regionale Waren. Das soll sich aber erst entwickeln. Als Metzger will er sein Augenmerk vor allem auf die Produkte legen, die er selbst aus Schweinefleisch herstellt.

Geschlachtet werden die Tiere in Martinhagen. Der Verarbeitung der Tiere widmet sich Dirk Schaake dann persönlich. Ahle Wurst, Blut- und Leberwurst und Sülze will er in seinem Hofladen anbieten. Dazu gibt es Schinken, Pfefferbeißer und Polnische, Gehacktes und Bratwurst sowie ein wechselndes Sortiment. Fleisch soll auf Bestellung ebenfalls über die Theke gehen.

Schon seine Eltern, die Mutter stammte aus Bründersen, hatten eine Metzgerei im Ort. Sie betrieben eine Hausschlachterei. Schaake war 18 Jahre alt, als er das Schlachthaus seiner Familie erbte. Heute ist es das Fundament, auf dem er seinen Laden aufbauen möchte und das ihm bei seinem Schritt in die Selbstständigkeit tragen soll. „Ich bin jetzt 54 Jahre alt und wollte meinen Plan noch vor der Rente umsetzen“, sagt der Metzgermeister, der zuletzt in Volkers Wurstekammer in Oberelsungen tätig war. In Bründersen würden sich die Menschen über das neue Angebot freuen, sagt Schaake, der im Vorfeld über seine Pläne gesprochen habe. Schon lange gebe es in Bründersen keinen Nahversorger mehr. „Und es ist doch schön, wenn die Menschen ein frisches Brötchen mit Gehacktem essen können, ohne dafür das Auto zu bewegen“, sagt der 54-Jährige.

Neben dem Schlachthaus und dem Ladenlokal, für das er in den vergangenen Monaten eine ungenutzte Garage umgebaut sowie mit Kühltheke und Regalen ausgestattet hat, stehen Dirk Schaake zwei Wurstekammern zur Verfügung. Eine der beiden Lehmkammern hat er erst vor Kurzem geschaffen. Drei Monate reifen die Ahlen Würste in den Räumen, in denen eine konstante Temperatur von um die zwölf Grad herrscht. Im Sommer drosseln Kühlgeräte die Temperatur. Während die frischen Würste in den Kammern trocknen, geben sie Feuchtigkeit an den Lehm ab, mit dem die Wände verputzt sind. Darüber hinaus kann der Feuchtigkeitsgehalt der Luft auch technisch reguliert werden. Zur Eröffnung am Samstag, 2. September, wird der Hofladen ab 8 Uhr Gäste empfangen, ab 11 Uhr wird es Steaks und Bratwurst vom Grill geben und Getränke. An dem Tag wird Dirk Schaake bis etwa 20 Uhr für seine Kunden da sein. Ansonsten sind seine Öffnungszeiten wie folgt: Freitag, 8 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr; Samstag, 8 bis 13 Uhr. Vorbestellungen, auch für Brot und Brötchen, nimmt er mobil entgegen unter 0152/09453438. (Antje Thon)