Michaelismarkt in Wolfhagen mit Frühschoppen, Flohmarkt und helfenden Frauen

Wolfhagen. Der Michaelismarkt in Wolfhagen findet am Sonntag, 9. September statt. Die Geschäfte der Fachwerkstadt haben für die Besucher geöffnet.

Mit einem musikalischen Bühnenprogramm und vielen Aktionen lädt die Service-Gemeinschaft zu einem Ausflug mit der ganzen Familie ein.

Beim Michaelismarkt hat man in der Zeit von 12 bis 18 Uhr nicht nur die Möglichkeit, sich in den hiesigen Fachgeschäften über die neuesten Herbsttrends zu informieren, es gibt auch an den verschiedenen Marktständen allerlei Nützliches und Dekoratives zu entdecken.

Auf dem Marktplatz findet ab 11 Uhr ein Flohmarkt statt, bei dem interessierte Aussteller kostenlos und ohne Anmeldung teilnehmen können. Die weiblichen Besucher dürfen sich auf die „Handtaschenbörse“ des Vereins „Frauen helfen Frauen im Landkreis Kassel“ freuen, die erstmalig im ehemaligen Lottoladen in der Mittelstraße / Ecke Gerichtsstraße stattfindet.

Neben einem bunten Programm gibt es auf der Bühne von Fuchsen’s Café & Co. auch wieder Live-Musik. Ab 11.30 Uhr beginnt hier zur Einstimmung auf das Fest der musikalische Frühschoppen.

Um 14 Uhr hat dann die Big Band der Wilhelm-Filchner Schule ihren Auftritt, bevor dann um 15.30 Uhr „Sanmir“ mit feinster Acoustic-Music das Publikum bestens unterhält. Bei den jüngsten Besuchern des Festes sorgt unter anderem wieder das Kinderkarussell, die Hüpfburg oder auch das Kinderschminken für beste Unterhaltung.

Bei der „Sandelfe“ können Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und verschiedene, glitzernde Sandbilder erstellen.

Auch für Essen und Trinken ist gesorgt. Auch in diesem Jahr lädt unter anderem die evangelische Kirche wieder zum „Kirchencafé“ in den Innenhof der ehemaligen Bäckerei Nordmeier ein. Außerdem gibt es auch deftige Speisen.

Folgende Geschäfte haben beim Michaelismarkt in Wolfhagen geöffnet (siehe Grafik):