Mildes Wetter im Wolfhager Land bescherte entspannten Winterdienst

Bleibt nach diesem Winter gut gefüllt: das Salzlager der Straßenmeisterei in Wolfhagen. Hessen Mobil hat laut eigenen Angaben seit Oktober 2022 im Wolfhager Land 1086 Tonnen Salz verbraucht. Archi © Paul Bröker

Mildes Wetter, wenig Schnee: Durch die Wetterbedingungen diesen Winter erwies sich der Winterdienst im Wolfhager Land als unproblematisch. Der Kontrast wird im Vergleich zum Vorjahr sichtbar.

Wolfhager Land – Mildes Wetter hat den Kommunen und Hessen Mobil im Wolfhager Land einen relativ entspannten Winterdienst beschert, wie die Verantwortlichen berichten. Der Tenor: Es sei kein Vergleich zur Situation mit den massiven Schneefällen aus den Vorjahren gewesen. Diesmal habe den Streutrupps eher der wiederholt auftauende Frost Sorgen bereitet.

Hessen Mobil

„Der Winter war etwas milder als ein sonst durchschnittlicher Winter“, sagt Till Berg von der Straßenmeisterei von Hessen Mobil in Wolfhagen. Die Straßenmeisterei Wolfhagen habe im vorigen Winter 1086 Tonnen Salz benötigt, teilt der stellvertretende Leiter mit. Dieser Wert spiegelt demnach die hessenweite Situation wider. Von Oktober bis heute sind laut Hessen Mobil in Hessen rund 66 000 Tonnen Salz gestreut worden. Der Durchschnittsverbrauch der letzten 20 Jahre liege bei circa 81 000 Tonnen. Im Vergleich zur Winterdienstsaison 2020/21 mit circa 110 000 Tonnen sei also deutlich weniger gestreut worden.

Breuna

Konkrete Zahlen zum Streusalzverbrauch in diesem Winter könne die Gemeinde nicht vorlegen, sagt der Breunaer Bauamtsleiter Stefan Raabe. Denn: „Der Winterdienst ist privatisiert. Wir haben keine eigenen Fahrzeuge.“ Da die Firma Schmand aus Volkmarsen, an die der Winterdienst vergeben ist, neben den gemeindlichen Wegen auch die Wege von Industriebetrieben in Breuna streue, sei die Statistik – sofern vorhanden – ohnehin wenig aussagekräftig.

Zierenberg

Die Stadt Zierenberg kümmert sich um den Winterdienst komplett selbst, wie Bauamtsleiter Christian Fischer erklärt.

Dazu halte man einen eigenen Fuhrpark vor, der sowohl für den Sommer- als auch Wintereinsatz geeignet sei. „Im Winterdienst kommen zum Schieben und Streuen drei Fahrzeuge zum Einsatz“, sagt Fischer. Zusätzlich werde mit Pritschenwagen Salz zum händischen Streuen transportiert.

Insgesamt seien in dieser Winterdienstsaison circa 75 Tonnen Salz verbraucht worden. „Die Bilanz zu diesem Winter fällt durchwachsen aus“, berichtet der Bauamtsleiter. Zwar seien keine besonderen Herausforderungen zu verzeichnen gewesen, doch der häufige Wechsel zwischen kalt, warm und nass habe regelmäßiges Streuen erforderlich gemacht. Langen Dauerfrost habe es aber nicht gegeben, ganz zu schweigen von großen Schneemassen. „Wir hatten insgesamt einen normalen Winter“, hält Fischer demgemäß fest.

Die Mitarbeiter des Bauhofs hätten sich daher auch anderen Aufgaben widmen können, erklärt der Bauamtsleiter. So seien unter anderem mobile Sitzbänke gebaut worden, die in der warmen Jahreszeit wieder im Stadtgebiet aufgestellt werden. Im Winter würden diese Bänke abgebaut und eingelagert, so Fischer. Darüber hinaus konnten sich die Angestellten Innenarbeiten annehmen, etwa städtische Büros oder Flüchtlingsunterkünfte renovieren. Dabei sei man in der glücklichen Lage, einige Handwerker unter den eigenen Angestellten zu haben. „Es gibt immer etwas zu tun“, fasst Fischer zusammen.

Wolfhagen

„Der Winter war nicht so stramm wie die letzten“, sagt auch Wolfhagens Bauhofleiter Lars Eskuche. „Alles ist reibungslos verlaufen.“

Eine Auswertung der Salzlieferungen habe einen geschätzten Verbrauch von 103 Tonnen in diesem Winter ergeben. Das ist dem Bauhofleiter zufolge ein relativ geringer Verbrauch. Im vergangenen Mai seien die Lager mit 77 Tonnen wieder aufgefüllt worden, erklärt eine Rathausmitarbeiterin. Im Dezember seien noch einmal 26 Tonnen Salz nachbestellt worden.

„Dadurch, dass wir wenig Schneefall hatten, mussten wir kaum mit Schild fahren“, erklärt Eskuche. „Stattdessen haben wir vor allem gestreut.“

Dabei setzt die Stadt auf einen eigenen Fuhrpark mit zwei großen Lkw und zwei Kleinschleppern. Fußgruppen kümmern sich um die Gehwege.