Mit Flyern und Bierflaschen: So wird „Anatevka“ auf der Waldbühne Niederelsungen beworben

Von: Dorina Binienda-Beer

Rührt die Werbetrommel: Vanessa Reßler leitet bei der Waldbühne Niederelsungen das Marketing-Team. Sie und ihre Mitstreiter sorgen mit einer Vielzahl von Werbemitteln dafür, dass sich die Ränge der Zuschauertribüne füllen. © Dorina Binienda-Beer

Schon seit sechs Jahren koordiniert Vanessa Reßler die Werbung der Waldbühne Niederelsungen. Im Vorfeld der neuen Spielzeit haben sie und ihr Team einiges zu tun, um das Stück zu bewerben und damit für volle Ränge zu sorgen.

Niederelsungen – Die Waldbühne Niederelsungen genießt einen vorzüglichen Ruf unter Nordhessens Freilichttheaterfreunden, das spielende Dorf erweist sich immer wieder als Besuchermagnet. Und doch braucht es Leute, die die Werbetrommel rühren, wenn eine neue Produktion bekanntzumachen ist.

So wie jetzt das Musical um den Milchmann Tevje. „Anatevka“ prangt es längst auf Postern und Flyern, auf Niederelsunger Autos und selbst auf Bierflaschen. Verantwortlich für die breit gestreute Selbstvermarktung ist das Team Werbung der Spielgemeinschaft. In der nur vierköpfigen Mannschaft führt Vanessa Reßler Regie.

Seit sechs Jahren koordiniert die heute 28-Jährige die komplette Werbung für die Waldbühne. Gerade nach der Pandemie kommt es nach ihren Worten jetzt verstärkt darauf an, „unter die Leute zu bringen, dass wir wieder spielen“. Das letzte Stück vor der Corona-Zwangspause liegt vier Jahre zurück. Natürlich gilt es zu verbreiten, „was wir spielen“. 10 000 Handzettel sind gedruckt, Banner mussten bestellt werden, ebenso Etiketten, die beim Ausschank an die Theaterbesucher auf Schnaps-, Bier- und Weingläsern prangen werden. Kontakte mit den Medien und Posts in den sozialen Netzwerken sind unverzichtbar. Die Onlinewerbung ist allein die Mission der Teamleiterin. Verlassen kann sie sich seit Jahren auf ihre „Werbeassistentin“ und Mutter, Heike Fischer, ihre Kontaktfrau für die Presse.

Das eingespielte Duo hat im Vorfeld dieser neuen Spielzeit Verstärkung bekommen. Neu im Team sind Luis Elsner, der kreative Kopf bei der Gestaltung der Plakate, und Lars Pflüger. Alle zusammen sorgen dafür, dass Ideen Gestalt annehmen. Zwar wird zu einem Großteil am heimischen PC gearbeitet, regelmäßige Zusammenkünfte sind dennoch unverzichtbar.

Was niemand aus dem Ärmel schüttelt: Ein respektables Programmheft muss her. Da gibt es noch viel zu tun. Die Teamleiterin weiß, wie viel Arbeit und Zeit Texte und Probenfotos brauchen, die Akquise von Sponsorenanzeigen sowieso. Auch ein Gewinnspiel ist in Vorbereitung. Ein Aufgabenberg, von dem Vanessa Reßler unaufgeregt und gelassen berichtet. Jahrelange Erfahrung kommt ihr zugute. Sie weiß aber auch: „Je näher die Premiere rückt, desto mehr Werbung muss sein.“ Wenn das Stück dann aber läuft, ist mit Ausnahme der weiterhin notwendigen Bedienung von Social-Media-Kanälen Aufatmen vom Werbestress erlaubt.

Für Vanessa Reßler gilt das allerdings nur in ihrer Rolle als Teamleiterin. Die Anspannung bleibt: Nach der Werbung kommt das Spielen. Die Theaterenthusiastin wird auch selbst auf der Bühne stehen – wie bereits seit mehr als 20 Jahren.

Hier gibt es Karten Für die Aufführungen der Waldbühne Niederelsungen vom 24. Juni bis 2. September sind noch Eintrittskarten erhältlich. Gespielt wird immer samstags (20 Uhr) und sonntags (19 Uhr). Tickets kosten je nach Kategorie 10, 15 oder 17 Euro. Für Gruppen (zehn bis 50 Personen) gibt es Tickets zu 15 Euro plus Spezialangebot inklusive Führung hinter die Kulissen und Verköstigung im Eventzelt.

Das Waldbühnen-Büro ist dienstags und donnerstags von 19 bis 21 Uhr unter Tel. 0 56 06/22 29 erreichbar sowie per E-Mail an waldbuehne@niederelsungen.de. Online-Buchungen sind möglich unter waldbuehne-niederelsungen.de (pbb)