Nicht nur für Große: Modellpiloten am Graner Berg suchen Nachwuchs

Von: Paul Bröker

Teilen

Freuen sich über Verstärkung: Peter Hartmann (links) mit dem RC-Hubschrauber Align T-Rex 700 und Referent Peter Konradt mit einem Modell eines Rettungsflugzeugs, dessen Vorbild auf einem amerikanischen Flugzeugträger stationiert ist. © Paul Bröker

Traditionsreiche Modellflugsparte der LSV Wolfhagen sucht Nachwuchs. 49 Mitglieder hat die Modellflugsparte des Vereins derzeit, darunter eine Frau.

Wolfhagen – Wer in Wolfhagen am letzten Augustwochenende die Augen zukniff, könnte einen Schreck bekommen haben. Ganz in der Nähe der Kernstadt kreiste ein Tiger. So heißt der Kampfhubschrauber der Bundeswehr, der in Fritzlar stationiert ist.

Bloß irgendetwas stimmte an dem fliegenden Raubtier nicht. Nicht nur die auffällige Bemalung machte stutzig. Bei genauerem Hinsehen entpuppte er sich als ferngesteuertes Miniatur-Modell.

„Der Tiger ist ein sogenanntes Scale-Modell“, erklärt Peter Konradt. Er ist Referent der Modellflugsparte der Luftsportvereinigung Wolfhagen, die am Flugplatz Graner Berg ihren Sitz hat. „Wir teilen uns den Platz mit den Piloten der manntragenden Flugzeuge“, erklärt er.

Der Tiger kam kürzlich zum RC-Heli-Treffen nach Wolfhagen, das vom 25. bis 27. August stattfand. Es war bereits das siebte Treffen dieser Art.

Damals gab es keine Smartphones oder Konsolen, da war es schon was Tolles, etwas Elektronisches zu bedienen.

Kleine Raubkatze: Beim RC-Heli-Treffen sorgte ein Modell des Bundeswehr-Kampfhubschraubers Tiger, der in Fritzlar stationiert ist, für Aufsehen. © Peter Konradt

„Drei Jahre mussten wir pausieren, da war die Freude groß, alte Bekannte wiederzutreffen“, sagt Konradt, der aus Niestetal kommt und vor sieben Jahren dem Verein beigetreten ist. Rund 30 Modellpiloten aus ganz Deutschland nahmen teil. „Wir hatten sogar einen Teilnehmer aus der Schweiz“, sagt Konradt. RC steht für Remote Control, was übersetzt Fernsteuerung bedeutet.

„Das ist ein Hobby, das in den 1970er-Jahren unglaublich nachgefragt war“, erklärt Vereinskollege Peter Hartmann.

„Etwas Elektronisches zu bedienen, war spannend“

Er war zu diesen Zeiten schon dabei, Anfang der 1980er-Jahre auch einmal Referent der Modellflugsparte des LSV. „Damals gab es keine Smartphones oder Konsolen, da war es schon was Tolles, etwas Elektronisches zu bedienen“, erinnert er sich.

Die Modelle decken die komplette Bandbreite der manntragenden Vorbilder ab – jedoch im Modellmaßstab: Jets mit Turbinen, Motorflugzeuge, Kunstflugzeuge, Helikopter, Segelflugzeuge und auch Multicopter sowie Race-Drohnen. Als Scale-Modelle bezeichnet man die originalgetreuen Nachbauten von echten Flugzeugen und Hubschraubern. Trainingsmodelle wiederum nennen sich Konstruktionen, die keine solchen Vorbilder haben. „Heute fliegen wir zu 97 Prozent mit elektrisch angetriebenen Modellen“, erklärt Hartmann.

„Theoretisch kann man sich das auch alles selbst beibringen“, sagt er. Jedoch böte der Verein etliche Vorteile: „Neulinge profitieren von der Expertise der Mitglieder. So lassen sich Fehler vermeiden.“ Somit werde der Einstieg in das Hobby zugänglicher und das Frustlevel minimiert, wie Hartmann es ausdrückt.

Denn ganz ungefährlich sind die Modelle nicht. Wegen der messerscharfen Rotoren besteht Lebensgefahr. Zu nah darf man ihnen nicht kommen. Am Platz sind Fangnetze aufgestellt, um die Zuschauer zu schützen. „Wir machen das hier geregelt nach den gesetzlichen Vorschriften“, betont Peter Konradt. Der Platz habe extra eine Genehmigung vom Regierungspräsidium. So dürfen sowohl manntragende Flugzeuge als auch Modelle am Platz starten und landen.

Jugendliche dürfen RC-Modelle fliegen

„Man braucht immer zwei“, erklärt er. Denn falls mal ein Flugzeug am Graner Berg notlandet, muss einer der beiden den Platzfunk abhören können, um Gefahrensituationen zwischen Modellen und manntragenden Flugzeugen zu verhindern.

Wer nicht genau hinsieht, der kann die Flugobjekte, die Peter Hartmann (links) und Modellflugreferent Peter Konradt von der Luftsportvereinigung Wolfhagen in die Höhe steigen lassen, für echte Flugzeuge und Hubschrauber halten. © Bröker, Paul

49 Mitglieder von 13 bis 82 Jahren, darunter ein weibliches, zählt der Verein derzeit. „Aktiv sind 26 davon“, erklärt er. Es fehle besonders an jungen Piloten, bedauert Konradt. Dabei sei das Hobby erschwinglich: „Die Jugendlichen können unsere Vereinsflugzeuge fliegen.“ Nur eine Schulung sei nötig, um sich an das Fliegen heranzutasten.

Das jüngste Mitglied ist 13

An den Wochenenden und mittwochs finden bei gutem Wetter Übungsstunden statt. „Wir sind wie eine Flugschule“, erklärt Konradt. Trainingszeiten zu festen Stunden gebe es daher nicht. Eine Dienstleistungsgesellschaft sei man auch nicht. So werde von den Mitgliedern verlangt, sich in das Vereinsleben einzubringen, beispielsweise bei der Pflege des Platzes.

Dieser bietet richtigen Komfort: „Wir haben hier Strom, Wasser, eine Dusche und Toiletten.“ So seien auch Treffen im Winter möglich. „Viele andere Vereine haben dagegen nur eine grüne Wiese.“ Sogar ein eigener Ladewagen, betrieben mit der vereinseigenen Fotovoltaikanlage, steht bereit. Davon seien auch die Gäste beim RC-Heli-Treffen angetan gewesen.

Wer nicht nur am Boden mit der Fernbedienung bleiben will, dem bietet die LSV Wolfhagen zusätzlich den Vorteil, auch in die manntragende Fliegerei einzusteigen. „Ich habe vor drei Jahren meine Flugausbildung gemacht“, berichtet Peter Konradt freudig. (Paul Bröker)