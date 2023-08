„Anatevka“ geht auf der Waldbühne Niederelsungen in die zweite Runde

Von: Dorina Binienda-Beer

Er gibt das Startsignal: Regisseur Arnd Röhl geht mit seinem Ensemble in die zweite Hälfte der Spielzeit auf der Waldbühne. © Binienda-Beer, Dorina

„Anatevka“ ist zu neuem Leben erwacht. Auf der Waldbühne Niederelsungen wird in der Aufführung des weltbekannten Musicals wieder geliebt und gelitten.

Niederelsungen – Nach drei Wochen Pause stehen die letzten Termine dieser Spielzeit an. Sie sollen das Publikum ebenso in den Bann ziehen wie die Vorstellungen in der ersten Hälfte der Saison.

Das Zurück in die Rolle ist nach der Unterbrechung jedoch nicht zwangsläufig ein Kinderspiel. Sitzen noch alle Texte, alle Auf- und Abgänge, wie steht es um die Tonsicherheit von Solostimmen und Chor? Antworten liefert nur eine Generalprobe Nummer zwei. Und die ist in der langen Geschichte der Waldbühne guter Brauch, eben „Tradition“, so wie sie die Figuren von „Anatevka“ mit dem gleichnamigen Lied für ihr Dorf beschwören.

Das Ergebnis des inoffiziellen Neustarts vorweg: Die Urlaubsrückkehrer wussten vor großem Publikum aufs Neue zu überzeugen. Die Besucher, die bei kostenlosem Zutritt mehr als die Hälfte aller Sitzplätze auf der ausladenden Tribüne füllten, lieferten freudig Applaus.

Als an diesem Abend alle Mitwirkenden, Spieler ebenso wie viele unverzichtbare Helfer, auf die Waldlichtung zurückkehren, zeigt sich allenthalben Wiedersehensfreude. Außenstehende erkennen: Der Gemeinschaftsgeist im fiktiven Dorf „Anatevka“ wird in Niederelsungen unter den Waldbühnen-Leuten real gelebt. Die Spielpause, raunen sich manche zu, habe sich nach dem prallen Bühnenleben zuvor angefühlt wie eine große Leere oder zumindest wie der Verzicht auf ein geliebtes Hobby. Nun aber dürfen sie wieder mit so viel Leidenschaft spielen wie der Chor die großen Melodien dieses Musicals erklingen lässt. Sichtlich zufrieden mit den bisherigen Leistungen, gibt Regisseur Arnd Röhl das Startsignal für die zweite Runde: „Weiter so!“

Umziehen geht hier blitzschnell: Hauptdarsteller Gerth Böhle (Milchmann Tevje) bekommt Hilfe von Heidi Gerhold (verdeckt) und Maria Winning (rechts). © Binienda-Beer, Dorina

An die Spielstätte zurückgekehrt sind auch die tierischen Statisten. Während sich Rinder und Ziegen nach der Pause weiterhin vom Treiben um sie herum unbeeindruckt zeigen, verkündet Eselin Emma lauthals ihre Freude über die Rückkehr der Anatevka-Dorfbewohner. Mit einem gedehnten Iah mitten hinein in ein Musikstück. Eine Eselei, wie sie auch künftig vorkommen kann. Da hilft die gelungenste Generalprobe nichts.