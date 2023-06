Waldbrandgefahr im Landkreis Kassel erreicht mittleres Niveau

Von: Antje Thon

Böschungsbrand an der A 44 bei Breuna: Vor etwa einem Jahr waren die Feuerwehren an der Autobahn im Einsatz. Dort hatte sich das durch einen breiten Streifen Wald gefressen © Marc Döring

Auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern tobte am Wochenende ein Feuer im Wald nahe des Herbsthäuschens. Die Wolfhager Feuerwehr bereitete sich bereits auf Waldbrände vor.

Wolfhager Land – Der Sommer hat noch nicht begonnen, dennoch hatte die Brandgefahr in den Wäldern des Landkreises Kassel in den vergangenen Tagen ein mittleres Niveau erreicht. Beim Graslandfeuerindex stuft der Deutsche Wetterdienst die Region sogar in die vierte von fünf möglichen Kategorien ein. Von daher ist es wenig überraschend, dass am Wochenende der Wald nahe dem Herbsthäuschen auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern gebrannt hat.



Im Einsatz waren neben den Feuerwehren aus Kassel, Baunatal, Schauenburg, Habichtswald, Grebenstein und Hofgeismar auch Brandbekämpfer aus Wolfhagen. Die Wolfhager rückten mit einem Tanklöschfahrzeug (5000 Liter) und einem Tank mit einem Fassungsvermögen von 8000 Litern an, sagt Stadtbrandinsepektor Sebastian Swoboda.



Zumindest theoretisch hätte Wolfhagen auch mit dem Abrollbehälter „Waldbrand“ aushelfen können. Auf ihm gibt es alles an Material, was für eine Brandbekämpfung aus der Luft erforderlich ist. Allerdings, so Swoboda, könnten die 1900 Liter fassenden Wasserbehältnisse nur vom Hubschrauber der Bundespolizei transportiert werden, der in Fuldatal stationiert ist. Im Einsatz am Wochenende sei der kleinere Hubschrauber der Landespolizei aus Egelsbach gewesen, der nur 900 Liter Wasser befördern kann, sagt Frank Brunst, der als stellvertretender Kreisbrandmeister an beiden Einsatztagen vor Ort war. Der Hubschrauber der Bundespolizei sei zwar angefragt worden, habe aber nicht zur Verfügung gestanden.



Die Feuerwehr in Wolfhagen hat sich bereits vor anderthalb Wochen auf mögliche Waldbrandeinsätze vorbereitet. Dazu zähle auch, den Abrollbehälter „Tank“, also die Löschwasserreserve von zusätzlich 8000 Litern, einsatzbereit zu halten, sagt Stadtbrandinspektor Swoboda. Nach dem Großbrand vor einem knappen Jahr an der A 44, wo bei Breuna eine größere Waldfläche gebrannt hatte, seien sie noch sensibler geworden für mögliche Gefahren. „Wir haben immer noch viel Totholz in den Wäldern“, sagt Swoboda. Derzeit arbeite die Feuerwehr zusammen mit der Stadt und Revierförster Friedrich Vollbracht an einem Konzept, wie Wald- und Vegetationsbrände wirksam zu bekämpfen sind. Dabei würden vorbeugende Maßnahmen und einsatzplanerische Aspekte betrachtet. Zudem werde die Ausstattung der Feuerwehr in diesem Zusammenhang bewertet. (Antje Thon)