Nach Schützeberger Straße auch Wilhelmstraße in Wolfhagen voll gesperrt

Tempo war angesagt bei den Bauarbeitern gestern an der Kreuzung der Schützeberger Straße und der Bundesstraße 450 in Wolfhagen. Gut 100 Meter Asphaltdecke auf der Spur direkt vor dem Tegut-Markt in Richtung Innenstadt galt es zu erneuern. Und schon am frühen Vormittag war die obere Schicht der Piste abgefräst und wartete darauf, mit einer neuen Decke ausgestattet zu werden.

Laut Horst Sinemus, Sprecher von Hessen Mobil, war in diesem Bereich „der Fahrbahnbelag nicht in Ordnung“, eine übliche Schadstellensanierung sei dort fällig geworden. Sinemus sprach von Fahrbahnaufbrüchen und auch einer deutlichen Rinne im Asphalt, die es zu beseitigen galt.

Eine innerörtliche Umleitung über Karlstraße und Wilhelmstraße war eingerichtet, allerdings war diese Regelung vielen Autofahrern entgangen, weil die den Bau betreuende Behörde versäumt hatte, die Öffentlichkeit wie üblich auf die Bauarbeiten und die zu erwartenden Einschränkungen zu informieren, wie Hessen-Mobil-Sprecher Sinemus einräumte.

Das soll für ein ähnliches Projekt in der kommenden Woche nicht erneut passieren. Dann nämlich wird ein Teilabschnitt der Wilhelmstraße auf Vordermann gebracht.

Die Schäden am Asphalt vor allem zwischen der Ampelanlage in Höhe der Friedhofskapelle und dem Abzweig zur Karlstraße im Bereich der Kasseler Sparkasse sind nicht zu übersehen. Risse und Dellen wechseln sich mit brüchigen Flickstellen ab, höchste Zeit also für eine Erneuerung des obersten Belags.

Und so werden die Straßenbauer voraussichtlich am kommenden Montag die schadhafte Asphaltschicht abfräsen, um sie durch eine neue zu ersetzen. Anders als an der Tegut-Kreuzung, wo nur an einer Spur gearbeitet wurde, wird der Abschnitt an der Wilhelmstraße beidseitig erneuert. Deshalb könnten sich die Arbeiten, so Sinemus, in der kommenden Woche noch bis zum Freitag ziehen.

Die Umleitungsstrecke ist wiederum ausgeschildert und führt über Karl-, Lyncker- und Kurfürstenstraße sowie entsprechend umgekehrt.