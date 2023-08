Naumburger Ferienspielen: Die Welt der amerikanischen Ureinwohner

Von: Julian Brückmann

Gespannt lauschen die Kinder dem Stammesführer Michael Gaßner. Bevor das Tagesprogramm endet, bekommt jedes Kind den Redestab und darf über die Eindrücke und das Erlebte des Tages berichten. © JUlian Brückmann

Ganz im Stile der amerikanischen Ureinwohner verbrachten die Teilnehmer der Naumburger Ferienspiele ihre Woche in der Elbetalschule.

Naumburg – Eintauchen in die Welt der amerikanischen Ureinwohner: Zu den diesjährigen Ferienspielen brachte die „Abenteuer4ma“ das Leben und die Geschichte der Stämme in die Elbetalschule in Naumburg.

„Die ganze Woche besteht aus besonderen Erlebnissen“, sagt Michael Gaßner, pädagogischer Leiter der „Abenteuer4ma“ aus Volkmarsen. 57 Kinder im Grundschulalter nahmen an der Veranstaltung teil. Dabei widmeten sie sich Dingen wie dem Bogen- und Trommelbau oder dem Stockbrotbacken. Sie bastelten, unterhielten sich und bastelten zusammen, sammelten wertvolle Eindrücke und Erfahrungen und lernten auch etwas über die Stämme und das Leben der amerikanischen Ureinwohner, teilt Gaßner mit.

Der zwölfjährige Hannes Rabanus aus Naumburg war schon mehrfach bei den Ferienspielen dabei. „Mir gefällt es hier sehr. Das Bogenbauen und das Bogenschießen hat mir am meisten Spaß gemacht.“ Im kommenden Jahr sei er leider zu alt, werde aber trotzdem versuchen, an den Spielen teilzunehmen.

Beim Trommelbau konnte sich jedes Kind die Trommel nach seinen Vorstellungen gestalten. © Brückmann, Julian

Für Finja Rohm aus Elbenberg ist es die Ferienspiele-Premiere. „Ich bin sehr gerne hier. Das Malen hat mir große Freude bereitet“, sagt die Neunjährige. Auch sie könne sich vorstellen, im nächsten Jahr erneut teilzunehmen.

„Es ist erstaunlich zu sehen, wie die Kinder mit der Verantwortung und dem Ablauf umgehen“, erzählt Michael Gaßner. Ein Kind könne nur wachsen, sagt er, wenn man ihm auch etwas zutraue.

Im Freien wurde ein regensicheres Tipi aufgebaut. Hier wurde Stockbrot an die Glut gehalten. © Brückmann, Julian

Die Kinder machten viel von sich aus

In drei Gruppen wechselten täglich die Stationen, und alle Teilnehmer können ihre selbst gebastelten Kreationen am Ende der Woche mit nach Hause nehmen. Für den abwechslungsreichen Tagesablauf hatte Gaßner Unterstützung von fünf Mitarbeitern der „Abenteuer4ma“ sowie drei Juleica-Teamern aus Breuna.

„Die Kinder leben das Thema, schlüpfen in Rollen und machen viel von sich aus“, so Gaßner. Die meisten würden den Weg zur Elbetalschule zu Fuß zurücklegen. Spätestens zum Beginn um 9 Uhr seien bereits alle da und würden sich auf den Tag freuen.

Auch Naumburgs Bürgermeister Stefan Hable zeigte sich begeistert. „Es ist offensichtlich, dass das Angebot den Geschmack der Kinder trifft“, erklärte der Rathauschef .

Wenn das Wetter mitspielt, werde man sich am heutigen Freitag, wenn die Ferienspiele enden, noch einem gemeinsamen Hüttenbau im Wald sowie Schnitzereien widmen. (Julian Brückmann)

Kontakt: Abenteuer4ma, Ober-straße 40, 34471 Volkmarsen-Ehringen, Tel. 0 56 93/91 81 70, Mobil: 0173/46 29 321, Mail:info@a4ma.de