Neue Sicht auf das Wolfhager Land durch Windkunst-Austellung

Von: Michaela Pflug

Freuen sich auf das Windkunstfestival: Stephan Schmidt (Stadt Wolfhagen), Herbert Hermann (stellvertretender Ortsvorsteher Nothfelden), Erster Stadtrat Karl-Heinz Löber und Reta Reinl (Kuratorin Bewegter Wind) „Auf der Hardt“ bei Nothfelden. Im Hintergrund der geplante Ausstellungsort Helfenberg. Auf dem Gelände im Privatbesitz weiden aktuell noch Kühe. © MICHAELA PFLUG

Die Windkunst-Ausstellung vom 13. bis 27. August im Wolfhager Land soll die Wahrnehmung der altbekannten Landschaft verändern. Hierfür wurden gut erreichbare Orte gewählt.

Wolfhagen – Es herrscht brütende Hitze an diesem Tag „Auf der Hardt“ bei Nothfelden. Trotzdem weht ein laues Lüftchen. Ein gutes Zeichen, denn hier sind vom 13. bis 27. August Kunstwerke zu sehen, die sich dem Wind widmen. Die Hardt und der knapp vier Kilometer entfernte Helfenberg bei Philippinenburg sind die diesjährigen Ausstellungsorte des Kunstwettbewerbs „Bewegter Wind“. 50 Künstler aus aller Welt werden das unsichtbare Element auf verschiedene Arten sicht- und erfahrbar machen.

Da sind zum Beispiel die Birdies von Ulrich Westerfölke, deren metallene Vogelkörper durch Wind in Bewegung geraten oder das Horizon Gate, eine große, bunte Installation mit Stoffen von Vagaram Choudhary, die man auch von der Bundesstraße noch erspähen könnte. Es wird auch Auftritte geben, wie von der japanischen Künstlerin Tomo Sone, die einer rosa Wolke gleich durch die Landschaft tanzt.

Erntet den Wind: Diese aerodynamische Skulptur des polnischen Künstler-Trios Piotr Wesolowski, Karola Konieczny und Aleksander Bryk trägt den Namen „Wind Harvester“. © &Bearbeitung: WesolowskI Studio

Die Planung dessen, wer wo wann auftritt, ist ein Prozess. In diesen waren auch die Stadt Wolfhagen, die Nabu-Ortsgruppe Altenhasungen, die Untere Naturschutzbehörde, Grundstücksbesitzer und die Ortsbeiräte von Nothfelden und Philippinenburg involviert. Die Beteiligten freuen sich auf das Projekt. „Wir haben die Initiative dankbar angenommen“, sagt der Erste Stadtrat Karl-Heinz Löber. Das Projekt unterstütze man gern. Etwas Erfahrung habe man mit der Ausstellung auch schon, da sie bereits vor zwölf Jahren einmal im Wolfhager Land stattfand. Es sei eine Chance, ein kulturelles Ereignis in die Region zu holen, da in diesem Jahr größere Events wie das Kulturzelt ausfallen.

Auch Herbert Hermann, stellvertretender Ortsvorsteher Nothfeldens, begreift die Ausstellung als Chance, Kunst und Natur zu verbinden. „Es fühlt sich ein bisschen an, als hätten wir eine kleine documenta.“ Die Dorfgemeinschaft freue sich darauf, sich mit den Künstlern auszutauschen, die im DGH verköstigt werden und mit Gästen ins Gespräch zu kommen. Für die sei es sicher auch eine Chance, dieses schöne Fleckchen Erde besser und anders kennenzulernen.

Auch darum geht es bei der Ausstellung, sagt Reta Reinl. Mit der Kunst in der Natur verändere sich der Blick – selbst derer, die hier öfter mit Auto oder Rad unterwegs sind. „Man bleibt stehen, guckt und nimmt anders wahr.“ Der Respekt für die Schönheit der Natur könne wachsen. Auch das ins Gespräch kommen, sich auszutauschen sei ein bedeutendes Element des „Outdoor-Museums“.

Man wählte Orte mit guter Erreichbarkeit für die Ausstellung

Bei der Wahl der Orte spielten der Naturschutz und gute Erreichbarkeit große Rollen, sagt Stefan Schmidt, der bei der Stadt Wolfhagen auch für Umwelt und Naturschutz zuständig ist. Die Stadt bewirtschaftet die schützenswerten Flächen auf der Hardt. „Wir haben das alles abgestimmt.“ So werde man weiter verfahren, sollte man etwa während der Ausstellung feststellen, dass etwas nicht funktioniere, könne man auch dann noch eingreifen.

Dem Nabu Altenhasungen liegt viel an dem Kalkmagerrasen auf der Hardt mit seinen seltenen Pflanzen, sagt Vorsitzender Peter Priller. Doch auch eine solche Kunstausstellung sei unterstützenswert. „Wir hoffen auf den respektvollen Umgang der Besucher mit der Natur“, sagt Priller. (Michaela Pflug)

Hilfe gesucht: Das Festival wird vom Verein Bewegter Wind mit Sitz in Lichtenfels (Waldeck-Frankenberg) veranstaltet. Für den Fortbestand der kostenlosen Kunstausstellung und Versorgung der Künstler ist der Verein auf Sponsoren, Fördergeld und ehrenamtliches Engagement angewiesen. Reta Reinl sucht Menschen, die beim Aufbau und Transport helfen oder Unterkünfte nahe der Veranstaltungsorte bieten wollen. Sie können eine E-Mail an mail@bewegter-wind.de schicken und sich auf bewegter-wind.de informieren.