Wolfhagen: Neues Urhandtier für Sammlung des Museums 

Spuren einer Seelilie: Gefunden wurde das in Muschelkalk verewigte Fossil am Großen Hopfenberg südöstlich der Wolfhager Kreisklinik. Beate Bickel, Leiterin Regionalmuseum Wolfhager Land, will dem Exponat in der neuen Ausstellung wieder einen wertigen Platz geben.

© Antje Thon