Ohne Wiegand zum Fünften

Wer hätte das gedacht? Nach den Hinrundenspielen steht der FSV Wolfhagen auf Tabellenplatz zwei der Fußball-Gruppenliga.Die Mannschaft von Trainer Halil Inan gastiert am Sonntag, 15 Uhr, beim Fünften SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach und will weiter angreifen.

Mit der gleichen Punktzahl auf dem Konto starten die beiden Teams in die Partie. Verliert der jetzige Spitzenreiter Hombressen/Udenhausen und kommen sowohl Wettesingen/Breuna/Oberlistingen als auch Rothwesten nicht über einen Punktgewinn hinaus, könnte der Gewinner dieser Begegnung der neue Tabellenführer sein. Im Hinspiel trennten sich die SG und die „Wölfe“ mit einem 3:3-Unentschieden. Die Mannschaften scheinen sehr ausgeglichen zu sein, die SG erreichte meistens knappe Ergebnisse, der FSV indes hat gerade einen Lauf. In den letzten vier Spielen schossen die Wolfhager 18 Tore, allein zehn davon erzielte Kapitän Timo Wiegand. Der Spielführer fehlt am Sonntag aus beruflichen Gründen. „Das ist bitter. Wir können nur auf ein Wunder hoffen“, sagt Inan. David Michels und Rafael Gorzel sind weiterhin verletzt, Thomas Schin und Stanislav Bakin gesundheitlich angeschlagen. Somit müssen diesmal andere die Tore schießen. Vielleicht Jannick Schaake, der sich zuletzt vor dem Kasten immer wieder bewiesen hat. An Treffsicherheit mangelt es dem Team eigentlich nicht, das war aber auch im Hinspiel nicht das Problem. Die Herausforderung wird diesmal sein, nicht wieder drei Gegentreffer zu kassieren, sondern in der Defensive kompakt zu stehen. Das bedeutet vor allem auch, dass die Wolfhager Jakub Swinarski in den Griff bekommen müssen. Der Stürmer von Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach erzielte schon zehn Treffer. (zis)