Die Angst vor der Angst: Marcus Thiele aus Wolfhagen leidet unter Panikstörung

Zum ersten Mal passierte es im Januar 2018. Erst ein Kribbeln in den Fingern, gefolgt von Hyperventilieren. Dann Panik. „Es war, als würde man mir den Verstand rauben“, sagt Marcus Thiele.

Der Wolfhager leidet an einer Panikstörung. Von ihr spricht man, wenn mehrfach Panikattacken auftreten und sich vermehrt eine Angst vor der Angst – die sogenannte Erwartungsangst – entwickelt, diese über einen längeren Zeitraum anhält und das zu Beeinträchtigungen im Leben führt.

„Das erste Mal war es am schlimmsten, weil ich nicht wusste, was ist“, erinnert sich Thiele an die Attacke Anfang 2018. „Warum gerade da? Das habe ich mich sehr oft gefragt“, sagt er. Er weiß es bis heute nicht.

Marcus Thiele kam ins Krankenhaus

Die Attacken traten immer wieder auf. Schließlich kam Thiele ins Krankenhaus. „Da war es so schlimm, dass ich zu dem Sanitäter gesagt habe: Hauen Sie mir eine rein. Einfach nur, damit das Gefühl weggeht“, erinnert sich Thiele an diese Zeit. Heute hat er Tabletten griffbereit zur Verfügung, die ihm helfen, wenn eine Attacke auftritt. „Das ist eine Hassliebe: Ich will sie nicht, aber ich brauche sie.“ Das Ziel sei aber ganz klar, es irgendwann wieder ohne die Medikamente zu schaffen.

Einen wirklichen Grund gebe es für keine der Attacken, die bis zu dreimal im Monat auftreten. Eher mal unschöne Situationen wie ein enttäuschendes oder trauriges Gespräch. Der Körper mache plötzlich nicht mehr, was er soll. „Ich bin eigentlich ein gelassener Typ, aber Gelassenheit geht bei einer Panikattacke nicht.“

Er kann nicht arbeiten

Für Marcus Thiele ist dieser Kontrollverlust eine ungewohnte Situation. Er ist ein Macher, hat lange im Rhein-Main-Gebiet und in Garmisch-Patenkirchen gearbeitet, bevor er schließlich nach Wolfhagen zurückkam. Arbeiten kann er derzeit wegen der Attacken nicht. Dafür hilft er ehrenamtlich bei der Organisation der World Peace Parade, die dieses Jahr zum ersten Mal in Berlin stattgefunden hat.

Was bei einer Attacke geschehe, sei schwer zu erklären. „Bei mir ist da dann am ehesten die Angst, dass mein Verstand entschwindet“, beschreibt er es. Das ist auch für Thieles Umfeld nicht leicht. „Sie gehen mit der Situation sehr einfühlsam um, sind aber zeitgleich hilflos“, sagt er.

Austausch mit Betroffenen

Der 42-Jährige tauscht sich mit anderen Betroffenen aus, spricht auch mit viel Humor über seine Krankheit. „Damit kannst du nur offen umgehen“, sagt er. Was passiert, habe mit Menschen zu tun, also könnten auch nur Menschen in dieser Situation helfen, sagt er. „Du kannst andere nicht ändern und dadurch auch nicht die Situationen, die eine Attacke auslösen. Daher musst du an dir selbst arbeiten.“ Wichtig sei dabei nur, sich Zeit zum Heilen zu nehmen.

Vor Marcus Thiele liegt also noch ein langer Weg. Der Wolfhager ist bereit, ihn zu gehen: „Mein Körper will mir etwas sagen – und er sagt es sehr oft. Er zeigt mir den Mittelfinger. Das will ich in den Griff kriegen.“