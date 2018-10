Smart in Wolfhager Parkhaus mit Böllern beworfen

Polizei Wolfhagen sucht Zeugen

Wolfhagen. Die Polizei in Wolfhagen bittet aufmerksame Zeugen um Hilfe. In der Zeit vom 27. bis zum 30. September wurde im Parkhaus in der Landgrafenstraße in Wolfhagen der Smart eines Wolfhagers beschädigt. Unbekannte haben Böller auf das Auto geworfen und mit Feuer gezündelt.