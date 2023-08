Wolfhagens Kitas: Praktikanten können bei Betreuung entlasten

Von: Antje Thon

Praktikanten können im Kita-Alltag zur Entlastung der Erzieher beitragen. Unser Symbo © enstand in einer Kita in Hannover. Archivfoto: Jens Schulze/epd

Das Problem fehlender Fachkräfte in Kitas kann durch den Einsatz von Praktikanten nicht gelöst werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage unter den Leitungskräften aller sechs städtischer Kindertagesstätten.

Wolfhagen – Die Umfrage geht zurück auf einen Beschluss der Wolfhager Stadtverordnetenversammlung im März dieses Jahres.

Ziel der Initiative war es zu ermitteln, inwieweit Sozialassistenten, Schüler und FSJler, die als Praktikanten eingesetzt werden, die Erzieherinnen in ihrer Arbeit entlasten können. Bereits seit Jahren ist der Personalmangel in den Betreuungseinrichtungen groß – nicht nur in Wolfhagen, auch in anderen Kommunen ist das so (wir berichteten).

Für die Stadt Wolfhagen sei deutlich geworden, dass die Tagesstätten grundsätzlich offen für den Einsatz von Praktikanten seien. Allerdings bleibe es immer eine Einzelfallabwägung, welche Kräfte tatsächlich eine realistische Unterstützung der Fachkräfte darstellten. Probleme könne es etwa in Kindergruppen geben, insbesondere dann, wenn die Praktikanten dort nur relativ kurz eingesetzt würden. In dieser Lebensphase seien Beständigkeit und ein pädagogischer Bindungsaufbau zu den Kindern wichtig. Häufige Wechsel der Bezugspersonen lösten eher Unsicherheiten und Konflikte aus.

Einsatz immer differenziert betrachten

Darüber hinaus müsse jeder Einsatz von Praktikanten unter dem Aspekt betrachtet werden, dass der Nutzen für die Tagesstätte größer sei als die personellen Ressourcen, die dadurch gebunden würden, sind sich die Kita-Leitungen einig. Auszubildende im Erzieherberuf stellten den größten Entlastungsfaktor dar, allerdings nur dann, wenn die Personen nicht auf den Fachkraftschlüssel angerechnet würden.

Schon seit Jahren arbeiteten in den kommunalen Kitas Berufspraktikanten, junge Leute in der Praxisintegrierten Ausbildung (PIA), Sozialassistenten, Schülerpraktikanten und Fachschüler aus dem Bereich Sozialwesen. Mitunter würden auch Fachschüler von Pflegeschulen eingesetzt. Aus Sicht der Kitas sei dies sinnvoll, um dringend benötigte Fachkräfte für den Erzieherberuf anzuwerben.

Andererseits ergebe sich gerade bei längerfristigen Praktika oft ein wichtiger Entlastungsfaktor für die Fachkräfte, heißt es in dem von allen Leitungskräften erstellten Thesenpapier. (Antje Thon)