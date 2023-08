Deutschland Tour der Straßenradsportler kommt in die Region

Von: Antje Thon

Sie ist das Straßensportereignis in Deutschland: Die Deutschland Tour. Sie findet vom 23. bis 27. August statt. Die zweite Etappe führt die Fahrer nach Nordhessen, dabei rauschen sie auch durch die Altkreis Wolfhagen. Archi © Isaak Papadopulous

Die internationale Radsportelite rauscht Ende August wieder durchs Wolfhager Land. Nach einer letzten Begegnung im Sommer 2019 kehrt die Deutschland Tour und damit das wichtigste deutsche Etappenrennen im Straßenradsport wieder zurück nach Nordhessen.

Wolfhager Land – So führt die zweite Etappe des fünftägigen Radrennens am 25. August von Kassel durch den Habichtswald nach Dörnberg, Wenigenhasungen, Altenhasungen, Wolfhagen, Gasterfeld und über Bad Arolsen weiter bis nach Winterberg im Sauerland.

190 Kilometer und 5000 Höhenmeter werden die Radsportprofis auf dieser Königsetappe zurücklegen, sagt Etappenabschnittskoordinator Dieter Vaupel, der bei der MT Melsungen der sportliche Leiter der Radsportabteilung ist. „Damit kommt dieser Etappe die größte Bedeutung zu.“ Sie habe den höchsten Schwierigkeitsgrad, die meisten Höhenmeter und sei auch sehr lang. Hier könnten bereits Vorentscheidungen in Richtung Sieg fallen. Neben den Profifahrern der Weltteams werden auch Fahrer der zweiten und dritten Kategorie dabei sein, für die der Wettbewerb eine Chance ist, sich mit den stärksten Sportlern zu messen.

Ehrenamtliche helfen an Strecke

Um die 50 Helfer würden allein in den fünf Orten des Wolfhager Landes benötigt, sagt Vaupel. Das sei aber bereits alles organisiert. In Dörnberg sei der Vereinsring zuständig, in Wenigenhasungen der TSV, in Altenhasungen habe Ortsvorsteher Jens Vial das Personal mobilisiert und für Wolfhagen und Gasterfeld werde der FSV Ehrenamtliche an die innerörtlichen Abschnitte entsenden.

Die Aufgaben für die Helfer sind klar umrissen: Sie müssen die Strecke absperren mit dem Material, das zuvor bereitgestellt wurde. Dabei geht es darum, sämtliche Nebenstraßen für wenige Minuten abzuriegeln, damit sich kein anderer Verkehrsteilnehmer auf die Etappenstrecke „verirrt“.

„Wir hoffen natürlich auf viele Zuschauer“, sagt Vaupel. Die sollten sich bevorzugt in den Orten postieren und dort am besten an Steigungen. Denn beim Bergauffahren werden die etwa 120 Straßenradprofis langsamer. Das sind für das Publikum an der Strecke wertvolle Sekunden, in denen sie mehr Eindrücke vom Rennen sammeln können. In den Ortschaften werden die Fahrer mit zwischen 40 und 50 Stundenkilometern unterwegs sein. Auf freier Strecke wird dann eher mal Tempo 60 bis 70 angeschlagen. Die durchschnittliche Geschwindigkeit liegt laut Vaupel bei 42 Kilometer pro Stunde, somit dürften die Fahrer nach etwa fünf Stunden die Ziellinie in Winterberg überfahren.

Mit Streckensperrungen ist zu rechnen

Aber zurück in den Altkreis Wolfhagen. Die Ankunft der Fahrer in Dörnberg wird am Freitag, 25. August, bei 12.15 Uhr liegen, Wenigenhasungen sollten sie gegen 12.24 Uhr erreichen, Altenhasungen 12.25 Uhr, Wolfhagen 12.32 Uhr und Gasterfeld gegen 12.38 Uhr. Der exakte Streckenverlauf kann auf der Homepage der Deutschland Tour eingesehen werden. Wer in den genannten Orten an diesem Tag mit dem Auto unterwegs sein will oder muss, sollte sich darauf einstellen, dass zu diesen Zeiten die Straßen für etwa 20 Minuten gesperrt sein werden, kündigt Dieter Vaupel an. Das habe in der Vergangenheit aber immer reibungslos geklappt.

Wenige Minuten bevor der Tross heranrauscht, passiert ein Polizeiauto mit roter Flagge die Strecke. Danach ist die Straße dicht. Als nächstes werden die ersten Fahrer durch die jeweiligen Orte spurten, es folgen wieder Fahrzeuge und das Hauptfeld. Dem Hauptfeld schließen sich Begleitfahrzeuge der Teams an. Ebenfalls unterwegs sein werden Krankenfahrzeuge, ein Besenwagen, der Fahrer aufnimmt, die aufgegeben haben, und am Ende wieder ein Polizeifahrzeug, dann mit einer grünen Flagge. Das ist das Zeichen dafür, dass die Straße wieder frei ist. (Antje Thon)

