Hinaus ins Rampenlicht – Ehlener Schauspielgruppe „Alles nur Theater“ liebt Bühne

Leben im Verein

+ © Jose Pinto Sie sind die Hauptakteure bei „Alles nur Theater“: Katharina Girke (vorne), 2. Reihe von links: Marie-Luise Tripp und Tanja Pieper, 3. Reihe: Petra Warnecke und Ulrich Cordes, 4. Reihe: Thomas Wolter und Claudia Sturm, ganz oben: Ayse Kurtören-Graf und Frank Sturm. © Jose Pinto

Vereine spielen eine wichtige Rolle im gesellschaftlichen Leben. Gleichzeitig kämpfen einige ums Überleben. In einer Serie stellen wir Vereine vor, denen der Spagat zwischen Tradition und Erneuerung gelingt.

Ehlen – Die Bühnenstücke sind komplex, spielen häufig auf mehreren zeitlichen und geografischen Ebenen. Die Bühnenbilder sind aufwendig. Der technische Aufwand ist zuweilen groß, das schauspielerische Talent mitunter beeindruckend und der Einsatz enthusiastisch – die Ehlener Schauspielgruppe „Alles nur Theater“ (AnT) gibt alles, wenn sie auf der Bühne steht. Und das merkt das Publikum und dankt es den Akteuren auf, vor und hinter der Bühne mit teils frenetischem Applaus.

Unvergessen die unterhaltsamen Stücke wie das Gespenst von Canterville, Heracles bei den Germanen oder wie Herkules nach Kassel kam, Nachbarn mit Biss, Ali Baba und die 40 Räuber, Robin Hood und Schneewittchen 2.0. Stets aufgeführt mit Lokalkolorit, verschmitztem Augenzwinkern und einem Schuss Ironie. Wenn die 2007 aus einer Elterninitiative der Ehlener Kita hervorgegangene und seit 2010 in einem Verein organisierte Laienspielschar auf die Bühne tritt, sind kurzweilige Abende und meist auch ein strapaziertes Zwerchfell garantiert.

Lustspiele und schwere Kost

Aber AnT traut sich auch an schwere Kost heran. Als vor fünf Jahren die Jugendgruppe das hoch politische und sozialkritische Stück „Die Welle“ nach dem Roman von Morton Rhue aufführte, fiel die Kritik grandios aus und der Applaus endete in stehenden Ovationen – Respekt für so viel Mut.

Aber auch AnT hat Corona stark zugesetzt. Nach Angaben des Vereinsvorsitzenden, Ulrich Cordes, sind 30 bis 40 Prozent der Mitglieder verloren gegangen. „Ein personeller Aderlass“, der dazu führte, dass die Burghasunger Bergbühne nicht mehr bespielt wird. „Dort zu spielen, ist ein riesiger personeller, technischer und organisatorischer Aufwand. Da braucht man sehr viele Helfer“, erklärt der 56-Jährige, der 2015 zu AnT gestoßen ist.

Seit 2020 ist er Vorsitzender. Es habe von Anfang an sehr viel Spaß gemacht, die Schauspielerei sei schon bald zu seiner Leidenschaft geworden. Mit Menschen zu arbeiten und zu spielen, erfülle ihn zutiefst. Die wirtschaftliche Lage des Vereins bezeichnet er als „sehr stabil“.

Spielort ist seit einigen Jahren die Mehrzweckhalle Dörnberg. Ziel ist es aber, künftig wieder die Bergbühne Burghasungen zu nutzen. Vielleicht nächstes Jahr, sagt Cordes. Und möglicherweise in Zusammenarbeit mit der Singgemeinschaft Ehlen. „Wir sind in Gesprächen“. 60 Mitglieder aus dem gesamten Altkreis Wolfhagen sowie aus Vellmar und Baunatal hat der Verein aktuell und freut sich über weitere Mitstreiter - zumal der Aufwand insbesondere für die Bergbühne erheblich ist. AnT macht nahezu alles selbst. Bühnenbild, Kostüme, Auf- und Abbau, Technik, Catering und häufig sogar komplette Drehbücher. „Dafür brauchen wir Menschen, die bereit sind, zahlreiche Wochenenden und Abende für Aufführungen und die Proben zu opfern“, sagt Cordes. Gesucht würden Autoren, Schauspieler, Handwerker, technisch Begabte, Schneider, Mediengestalter und Helfer im Catering.

Neues Stück im Spätsommer

Eine der aktiven Mitglieder ist Katharina Girke. Sie schauspielert nicht nur, sondern ist hinter den Kulissen für Werbung und Marketing zuständig. Bereits in der Schule hat sie Theater gespielt und als sie mit Familie nach Ehlen gezogen ist, hat sie die AnT-Truppe für sich entdeckt. Vor allen das generationenübergreifende Spiel hat sie animiert. Denn vom Kleinkind bis zum rüstigen Greis ist jeder willkommen. Auch die treibt der Applaus an und die Aussicht, den Menschen einen unterhaltsamen Abend beschert zu haben. Dass immer wieder improvisiert werden muss, ist für sie zusätzlicher Ansporn. „Wir müssen ständig umdenken und neu organisieren“.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Nach „Das Gespenst von Canterville“ 2022 steht im Spätsommer die turbulente Komödie „Aromatherapie“ auf dem Spielplan. Sie wird an den beiden Wochenenden 22., 23. und 24. September sowie 29., 30. September und 1. Oktober in der Mehrzweckhalle Dörnberg aufgeführt, freitags und samstags um 20 Uhr, sonntags um 17 Uhr. Karten im Vorverkauf sind ab August telefonisch unter 0 56 06/55 16 43 oder unter allesnurtheater.de erhältlich. Wer Kontakt zu AnT aufnehmen will, kann dies auch tun. (Jose Pinto)

Kontakt: info@allesnurtheater.de