Gruppe aus Moldau lernt von Energieprojekten im Landkreis Kassel

Von: Antje Thon

Besucher aus Moldau: Reinhard Schulte-Ebbert, Geschäftsführer der Biogas Wolfhagen GmbH (3. von rechts) erklärt den zukünftigen Energieberatern die Biogasanlage.Zur Gruppe gehörten (von links) Victoria Lupan, Wolfgang Gröger, Maia Zlotea, Alexandru Batir, Julian Gröger (Ecovisio), Grigore Tentiuc, Daniel Sircu und Oleg Mazilo. © Manfred Schaub/nh

Angehende Energieberater aus der Moldawien waren in diesen Tagen zu Besuch im Landkreis Kassel, um sich über nachhaltige Energie und Fördermöglichkeiten auf regionaler Ebene zu informieren.

Wolfhager Land – Betreut wurde die Gruppe unter andere von Manfred Schaub, Mitarbeiter von Energie 2000, der Energieagentur im Landkreis Kassel.

Die Republik Moldau liegt zwischen der Ukraine und Rumänien und ist besonders vom Krieg in der Ukraine betroffen. So steht der abgespaltene östliche Landesteil Transnistrien schon seit langem unter russischem Einfluss, und das Land ist von russischer Energie abhängig. Durch extrem erhöhte Energiepreise setzt Russland die prowestliche Regierung unter Druck. Moldawien, das ärmste Land Europas, hat darüber hinaus viele Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen.

Die gemeinnützige Organisation Ecovisio arbeitet schon seit vielen Jahren mit Unterstützung zahlreicher westlicher Partner an Projekten zum Umweltschutz, der Energieeinsparung und der Verbesserung der Lebensbedingungen. So gab es auch in den vergangenen Jahren schon Kontakte zu Institutionen im Landkreis Kassel.

Stromsparcheck, Beratungsangebot für einkommensschwache Haushalte und Clever fürs Klima

Als neues Projekt startet nun in diesem Sommer die Ausbildung von Freiwilligen zu Energieberatern, die gerade den besonders betroffenen, ärmeren Haushalten Hilfestellungen geben sollen. Dank einer Förderung des Auswärtigen Amtes in Berlin konnten eine Gruppe des Projekts Redu Energia zu einem Studienaufenthalt nach Deutschland kommen, um hier praktische Informationen über die Arbeit vor Ort zu sammeln und Kontakte für die fachliche Unterstützung zu knüpfen.

Energie 2000 hatte die Gruppe für drei Tage zu Gast und bot den Teilnehmern einige Einblicke. Im Vordergrund standen der Stromsparcheck, das Beratungsangebot für einkommensschwache Haushalte sowie Clever fürs Klima, das Energiesparprojekt in Schulen und Kitas im Landkreis Kassel. Darüber hinaus wurden ein in Eigenleistung energetisch saniertes Wohnhaus und das Wasserschloss Wülmersen mit Pelletheizung und Fotovoltaikanlage besucht. Es gab Einblicke in die Technik von Windkraft- und Biogasanlagen sowie zu den Möglichkeiten des Bürgerschaftlichen Engagements durch die Bürgerenergiegenossenschaft Wolfhagen.

Im regen fachlichen Austausch mit allen, die ihre Projekte vorstellten, zeigte sich die Bedeutung des Besuchs. Trotz sehr unterschiedlicher Voraussetzung in den beiden Ländern gibt es das gemeinsame Ziel, effektiv zu handeln. Treffen wie diese seien wichtig, um das gegenseitige Verständnis zu fördern, die Akteure zu unterstützen bei ihren Bemühungen, die Bedingungen im eigenen Land zu verbessern und damit auch die demokratischen Strukturen zu stärken, sagt Manfred Schaub von der Energie 2000. (Antje Thon)