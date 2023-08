10.000 Rentner im Kreis Kassel leben in ungeeigneten Wohnungen – Situation spitzt sich zu

Von: Bea Ricken

Trotz Gehbehinderung keine geeignete Wohnung: Fast 10 000 Haushalte im Landkreis Kassel sind laut einer Studie betroffen. © Julia Steinbrecht/KNA

Senioren fehlt es an Wohnraum. Die Situation im Wolfhager Land und im Landkreis Kassel verschärft sich.

Kreis Kassel – Die Gewerkschaft IG Bau warnt vor massiver Wohnraumnot für Senioren im Kreis Kassel. In den kommenden 20 Jahren würden rund 10 500 Wohnungen gebraucht, die nicht nur altersgerecht, sondern auch bezahlbar seien. Die IG Bau stützt sich bei dieser Aussage auf eine Studie des Pestel-Institutes, das jetzt Zahlen für Städte und Kreise ermittelt hat. Makler und Wohnungsbaugesellschaften aus dem Kreis sehen angesichts gestiegener Wohnkosten schon aktuell einen Wohnungsmangel, der besonders Menschen mit kleiner Rente trifft.



„Die Situation ist alarmierend. Wir haben viele Anfragen von Senioren, die eine Wohnung benötigen“, so Daniel Tangel von Baur Immobilien in Schauenburg. Die ältere Bevölkerung benötigte nicht nur bezahlbaren und passenden Wohnraum, sondern auch ein wohnliches Umfeld, das soziale Teilhabe und eine hohe Lebensqualität ermögliche, meint Tangel.



Kreis Kassel: Kein Umfeld für Gehbehinderte

Diese Bedürfnisse kommen auch bei Jens Harseim von der Weibu Wohnbau in Wolfhagen an: „Aber was sollen wir tun?“ Die Anforderungen an Brandschutz, Schallschutz und Wärmedämmung in Verbindung mit den Baukosten und Mangel an sinnvoller Förderung verhinderten den Wohnungsbau für Senioren mit kleinem Portemonnaie. „Es gibt 20 000 Vorschriften. Wir dämmen uns zu Tode. Muss Schallschutz so extrem sein, dass man kein Geräusch mehr vom Nachbarn hört?“



Alexander Panzer vom gleichnamigen Immobilienunternehmen in Vellmar sieht es ähnlich. Wer Wohnungen schaffen wolle, bekomme Steine in den Weg gelegt. Noch dazu seien Anforderungen an Energiemaßnahmen und die gestiegenen Zinsen Preistreiber. Früher habe man für unter 2000 Euro pro Quadratmeter gebaut, heute seien es 3000 Euro. Der Projektentwickler plant dennoch 26 Eigentumswohnungen in Espenau. Die Nachfrage von Senioren sei enorm hoch, da diese direkt barrierefrei gebaut würden. Doch dies könnten sich nur finanziell gut gestellte Senioren leisten. Ebenso den Umbau eines alten Hauses, in dem Senioren leben, die Barrierefreiheit benötigen. Da kämen schnell 100 000 Euro zusammen.

IG Bau warnt vor „grauer Wohnungsnot“

Nach Angaben des Pestel-Instituts benötigen bereits heute mehr als 9350 Haushalte im Landkreis Kassel eine Seniorenwohnung, weil dort Menschen im Rentenalter leben, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Und es kommt noch schlimmer: „Demnächst gehen die geburtenstarken Jahrgänge in Rente. Dann steuern wir sehenden Auges auf eine graue Wohnungsnot zu“, sagt der Bezirksvorsitzende der IG Bau Nordhessen, Klaus Michalak. „Wenn die Wohnkosten weiter in dem Tempo der letzten Jahre steigen, werden viele Senioren, die damit heute längst noch nicht rechnen, ihren Konsum einschränken müssen. Ältere Menschen werden die hohen Mietpreise oft kaum noch bezahlen können“, so der Gewerkschaftler. Deshalb werden aus Sicht des Sprechers auch im Landkreis Kassel künftig deutlich mehr Menschen als heute auf staatliche Unterstützung angewiesen sein, um überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben.

Demnächst gehen die geburtenstarken Jahrgänge in Rente. Dann steuern wir sehenden Auges auf eine graue Wohnungsnot zu.

Dazu Immobilienmakler Daniel Tangel aus Schauenburg: „Vor diesem Hintergrund trägt auch das Bundesbauministerium eine entscheidende Verantwortung. Es gilt, umgehend neue, erschwingliche und vor allem barrierearme Wohnmöglichkeiten für Senioren zu schaffen. Dies erfordert eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen der Regierung, Immobilienentwicklern und der lokalen Verwaltung, um effektive Lösungsansätze zu entwickeln.“ Senioren hätten schließlich jahrzehntelang zum Aufbau und zur Entwicklung des Landes beigetragen und verdienten nun ihrerseits eine angemessene Lebensqualität im Alter, meint Tangel.

Lösungsansätze:

Lösungsansätze hat die Gewobag in Hofgeismar entwickelt, zu der 952 Wohnungen in Espenau, Immenhausen, Grebenstein, Hofgeismar, Bad Karlshafen und Reinhardshagen gehören. Die Wohnungsbaugenossenschaft agiere in gemeinnütziger Tradition und sei sozialen Gesichtspunkten verpflichtet, so Christoph Beutekamp, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied. „Das Bestreben ist, dass unsere Mitglieder auch mit zunehmendem Alter solange wie möglich in ihren Wohnungen bleiben können.“ Aus diesem Grund könnten Senioren, die in den Wohnungen der Gewobag leben, eine Wohnraumanpassung beantragen. Dies greife, wenn Pflegebedarf entstehe und die Senioren beispielsweise künftig auf Rollator oder Rollstuhl angewiesen seien. In diesen Fällen werden sie von einer Wohnraumberaterin besucht, die den Bedarf bespricht. Einen Teil der Umbaukosten, wie etwa von einer Badewanne zur bodentiefen Dusche, übernehme die Pflegekasse, den Rest zahle die Gewobag. Diese profitiere wiederum von der Aufwertung der Wohnung.

Eine andere Option ist laut Beutekamp der Umzug von Menschen mit Gehbehinderungen in eine frei werdende Erdgeschosswohnung der Genossenschaft. Das Konzept der Gewobag beinhalte außerdem bezahlbare Mieten. So orientieren sich die Preise an den Mieten, die das Jobcenter und das Sozialamt für ihre Klienten akzeptieren. (Bea Ricken)

Babyboomer im Rentenalter In zwanzig Jahren werden laut IG Bau im Landkreis Kassel rund 66 700 Menschen zur Altersgruppe „67plus“ gehören - gut 10 900 mehr als heute. Dieser Zuwachs sei damit begründet, dass die Baby-Boomer zunehmend ins Rentenalter kommen. Die Wissenschaftler des Pestel-Institutes haben die Bevölkerungsentwicklung im Rahmen einer Studie zur künftigen Wohnsituation von Senioren für den Bundesverband des Deutschen Baustofffachhandels (BDB) untersucht. ewa