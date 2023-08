Rothirsche im Landkreis Kassel sind durch Inzucht bedroht

Jagdverband fordert Schonzeit

+ © Willi Rolfes/Deutscher Jagdverband Stirbt er im Landkreis Kassel aus? Inzucht macht dem größten Wildtier in der Region zu schaffen. © Willi Rolfes/Deutscher Jagdverband

Rothirsche sind bedroht. Immer mehr Tiere sind durch Inzucht missgebildet. Der Jagdverband fordert ganzjährige Schonzeit.

Kreis Kassel – Ein schwer von Inzucht betroffenes Hirschkalb aus dem Kellerwald alarmiert auch die Jäger im Landkreis Kassel. „Wenn das so weiter geht, stirbt das Rotwild in der Region bald aus“, befürchtet Klaus Lötzerich, Vorsitzender der Rotwildhegegemeinschaft Wattenberg-Weidelsburg. Er spricht damit die in Hessen ausgewiesenen Gebiete an, die den Tieren als Lebensraum zugeteilt sind. Verlasse das Wild diese Bereiche, überlebe es dies nicht, da es geschossen werde. Autobahnen und Abschussvorgaben würden das Rotwild zwingen, in Inselpopulationen zu leben, was zu Inzucht führe.

In den vergangenen Jahren nehmen die Folgen dieses genetischen Austausches aus Beobachtung der Hegegemeinschaft, deren Gebiet großteils im Landkreis Kassel und mit einem kleinen Bereich im Nachbarkreis Waldeck-Frankenberg liegt, deutlich zu. So falle immer wieder ein verkürzter Unterkiefer bei Kälbern auf. Die Fehlbildung führe dazu, dass sich die Tiere mit den Zähnen im fünf bis sechs Zentimeter zu kurzen Unterkiefer selbst in den weichen Teil des Oberkiefers beißen. Außerdem können sie so kaum Wasser aufnehmen. Das Kalb aus dem Kellerwald litt laut dem Landesjagdverband zudem unter schweren Missbildungen und erlitt Qualen, weil ihm auch die Hufe fehlten. Dies zeige, verkürzte Unterkiefer bei Rotwildkälbern aus Nord- und Mittelhessen stellten bisher nur die Spitze des Eisberges der genetischen Verarmung dar.



Zudem führe die Inzucht auch zu vielen Fehlgeburten, so Lötzerich. Davon bekomme niemand etwas mit, da die Aborte von anderen Wildtieren gefressen würden. „Wir gehen von einer hohen Dunkelziffer aus“, sagt der Vorsitzende der Hegegemeinschaft.



Zustimmung erhalten die Jäger von Wissenschaftlern aus dem Arbeitskreis Wildbiologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen. „Fehlender Genaustausch führt zu Inzucht und steigert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kalb von Vater und Mutter denselben Defekt erbt, der sich dann in Form von Missbildungen, aber auch Vitalitäts- und Fruchtbarkeitsproblemen darstellt“, erklärt Prof. Dr. Gerald Reiner auf HNA-Anfrage. Inzuchtprobleme wie Unterkieferverkürzung, Rückenverkrümmung und unvollständige Bildung von Haut und Klauen würden inzwischen immer wieder beim hessischen Rotwild nachgewiesen. Sie führten zu Schmerzen, Leiden und Schäden bei den Tieren.

Der Landesjagdverband Hessen fordert die Landesregierung auf, jetzt zum Start der Jagdzeit männliche Tiere außerhalb der Rotwildbezirke per Verordnung zu schonen. Damit sollen die Hirsche wieder ihrem natürlichen Wandertrieb folgen können und so für einen Genaustausch zwischen den Populationen sorgen.

Das Hessische Umweltministerium sieht die Verantwortung wiederum bei den Jägern. Um einen genetischen Austausch unter den einzelnen Rotwildpopulationen zu ermöglichen, empfehle das Umweltministerium innerhalb der Wanderkorridore, auf denen die Hirsche zwischen den Rotwildgebieten hin und her wandern, keine Tiere zu schießen, erklärt Ministeriumssprecherin Julia Hurtzig auf Anfrage der HNA. Leider passiere das meist doch. Die Jäger müssten eigenverantwortlicher handeln.

„Das genetische Problem entsteht insbesondere durch Autobahnen, die Lebensräume stark zerschneiden und den genetischen Austausch durch wandernde Hirsche einschränken“, so die Ministeriumssprecherin weiter. Mittelfristige Lösung sei die Wiedervernetzung der Rotwildgebiete über Wildbrücken. Dafür sei aber der Bund zuständig.

Hirsche wandern lassen

Grünbrücken über Autobahnen halten auch Klaus Lötzerich, Vorsitzender der Rotwildhegegemeinschaft Wattenberg-Weidelsburg und Klemens Kahle, Sprecher des Forstamtes Reinhardshagen, für sinnvoll. Im Reinhardswald gibt es einen Rotwildbezirk von rund 20 000 Hektar wie bei der Weidelsburg. Allerdings umfasst der Rotwildlebensraum Reinhardswald laut Kahle sogar 30 000 Hektar. Während die Zahl der Tiere bei der Weidelsburg auf maximal 70 Tiere geschätzt wird, könnten es laut Kahle im Reinhardswald bis zu 2500 sein. Möglicherweise sei deshalb die Gefahr von Inzucht geringer. Außerdem wäre früher einmal ungarisches Rotwild ausgesetzt worden. In den vergangenen 20 Jahren habe das Forstamt Reinhardswald bisher keine Fehlstellungen im Körperbau von Rotwild durch genetische Degeneration im abgegrenzten Rotwildgebiet feststellen können, erklärt Klemens Kahle.

+ Von Jägern erlöst: Das durch Inzucht missgebildete Rotwildkalb wurde jetzt im Kellerwald entdeckt. © privat/Landesjagdverband Hessen/dpa

Von einem leicht erhöhten Inzuchtwert im Bereich Meißner-Kaufunger Wald berichtet Matthias Dumm, Leiter des Forstamtes Hessisch Lichtenau. Dies sei bei einer Untersuchung heraus gekommen. Er rechnet ebenfalls mit rund 2500 Tieren. Aktuell werde das Rotwild durch Überfliegen gezählt. Man sei gespannt, was dabei herauskomme.

Auch Forstamtsleiter Dumm sieht die Zerschneidung der Landschaft durch Autobahnen als Hindernis für die Wanderbewegungen des Rotwildes. Leider sei in Deutschland für Grünbrücken kein Geld vorhanden. In Polen habe er überall Querungshilfen über Autobahnen gesehen, die auch anderen Tieren, wie beispielsweise der Wildkatze, nützten.

„Das Hessische Umweltministerium könnte ganz einfach die bestehenden Grenzen der Rotwildgebiete so verschieben, dass die Wanderkorridore innerhalb dieser Gebiete liegen“, erklärt Prof. Dr. Jürgen Ellenberger, Präsident des Landesjagdverbandes Hessen. Zudem hätten sich die Bedenken der hessischen Jäger gegen eine Schalenwildrichtlinie bestätigt. Danach würden seit 1. August vermehrt junge Hirsche erlegt, die den Genaustausch zwischen den einzelnen Rotwildgebieten hätten sicherstellen können. (Bea Ricken)