Sängerin Christina Lux bezauberte in Wolfhagen mit Charme und "leisen Bildern" 

Singer-Songwriter Christina Lux lud im Kulturladen Wolfhagen zum Konzert "Leise Bilder". Ihre neuen Lieder zeichnen sich durch Gelassenheit und eine gewisse Weisheit aus.

„Wolfhagen! Wie schön! Alte Heimat!“ Mit dieser Begrüßung gewann Singer-Songwriter Christina Lux bei ihrem Konzert „Leise Bilder“ im Kulturladen sofort die Sympathie des Publikums. Überhaupt verbreitete sich den ganzen Abend über ein Gefühl des Sich-schon-lange-Kennens, der Vertrautheit im Saal. Kein Wunder, da die Künstlerin einige Jahre in Balhorn lebte und seit 30 Jahren im Musikgeschäft erfolgreich ist.

Mit schnörkelfreien, kernigen Melodien, treffsicheren Texten und einer wohltuenden authentischen Stimme erzeugte sie Lux-Prädikate für ihr Konzert. Begleitet von ihrem musikalischen Weggefährten Oliver George an der Gitarre, Schlagzeug und Gesang präsentierte sie mit wunderschönen Arrangements eine Liebeserklärung an das Leben.

Christina Lux blickte den vergangenen Jahren zwar mit Wehmut aber nicht mit Verbitterung hinterher. „Wer möchte noch mal Teenager sein?“, fragte sie das Publikum und nickte wissend, als sich keiner meldete.

Song über den Mut zum Neuen

Gelassenheit und eine gewisse Weisheit kennzeichnen vor allem die neuen Lieder aus dem Album „Leise Bilder“, von denen die 53-Jährige einige vorstellte. So machte sie aus dem Kafka-Zitat „Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“ einen Song über den Mut zum Neuen.

Es ist Zeit, weiterzureisen, meinte sie und forderte in dem Lied „Reise“ mehr Menschlichkeit, Toleranz und Herzenswärme. Sie hat ihren Weg gefunden, denn „ich muss nicht mehr sein, weil ich längst bin“, bekannte sie gelassen, während sie die Uhr zurückdrehte.

Und immer wieder waren es „leise Bilder, die laut werden“ in ihren wunderschönen deutschen Songs. Beispielsweise das Meer und das Land als Metapher für Liebe, die sich trifft, aber nie festhält.

Dabei sprang sie ohne Brüche in ihren Liedern zwischen der deutschen und der englischen Sprache hin und her. In „You are so beautiful“ von Aretha Franklin zeigte sie die große Bandbreite und Wandlungsfähigkeit ihrer Stimme.

Fragile und kraftvolle Stimme

Sie animierte sogar das Publikum, mit ihr diesen Gospelsong zusammen zu singen. In dem neuen Song „Was zählt für dich?“ präsentierte sie ihre Jazz-Seite. Doch es ist die Antwort auf dieses Lied, nämlich Mensch-Sein und ein Herz haben, das die Besucher berührte.

Christina Lux’ Stimme, von fragil bis kraftvoll, ihr vitales Gitarrenspiel und die musikalische Begleitung durch Oliver George verzauberten immer wieder das Publikum. Auch die Zeit zwischen den Liedern war gut ausgefüllt mit Plaudern aus dem Nähkästchen, klugen philosophischen Beobachtungen oder einfach mit witzigem Geplänkel mit Oliver George.

Nach zweieinhalb Stunden und etlichen Zugaben dankte das begeisterte Publikum den beiden Künstlern für ein Konzert unter Freunden mit lang anhaltendem herzlichen Applaus.