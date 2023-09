Neuer Dienstleister für die Sauna der Märchenlandtherme

Von: Paul Bröker

Neuer Dienstleiter für Aufgüsse und die Gästebetreuung in der Sauna: Ab sofort ist dafür die Firma von Alexander Schmeh (links) aus Willingshausen (Schwalm-Eder) zuständig, hier mit Bürgermeister Jens Wiegand und Gemeindemitarbeiterin Irene Dippel. © Paul Bröker

Die Märchenlandtherme in Breuna öffnet heute um 15 Uhr wieder ihre Türen, nachdem sie zum 30. Juni geschlossen hatte. Ab sofort kann wieder geplanscht und sauniert werden.

Breuna – Erstmals mit dabei: der neue Dienstleister für die Sauna, die Firma von Alexander Schmeh aus Willingshausen (Schwalm-Eder). „Wir verwenden nur natürliche Düfte, also reine ätherische Öle“, erklärt er. Die Firma betreut in Calden und Edermünde die Freibäder und in Kassel die Sauna im Auebad.

Gleich zu Beginn wird es am Samstag, 2. September, eine Show des ehemaligen Deutschen Meisters im Aufgießen geben: Marcel Hetzel aus Nussloch bei Heidelberg schult dann das Mitarbeiter-Team und zeigt die Kunst des Aufgießens.

Dass nun ein neuer Dienstleister für die Sauna übernimmt, habe damit zu tun, dass sich der Heimat- und Verkehrsverein Breuna, dessen Aufgabe das war, in Auflösung begreift, sagt Gemeindemitarbeiterin Irene Dippel. Die Gemeinde betreibt die Sauna, der Dienstleister übernimmt die Gästebetreuung und die Aufgüsse. „Immer ein Mitarbeiter kümmert sich um die Gäste in der Sauna“, erläutert Dippel.

Das bestehende Team bleibe jedoch erhalten und auch das Bistro „El Greco“ habe wieder geöffnet, sagt Dippel. „Da müssen sich unsere Stammgäste keine Sorgen machen.“

Auch Schwimmkurse würden nun wieder angeboten. „Anmeldungen werden gerne entgegengenommen“, sagt Bürgermeister Jens Wiegand. Es sei mit Wartezeiten zu rechnen. (Paul Bröker)

Öffnungszeiten Öffnungszeiten: Wochentags: 15–22 Uhr (Sauna), 15–21 Uhr (Bad). Montags geschlossen. Samstags: 13–22 Uhr (Sauna), 13–21 Uhr (Bad). Sonntags: 9–18 Uhr (einheitlich). maerchenlandthermebreuna.de