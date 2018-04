Sand II gewinnt in Balhorn 

Den Ball im Blick: Balhorns Alexander Wicke (rechts) und der Sander Christoph Simm im Laufduell. Sand behielt am Distelberg mit 3:1 die Nase vorne.

Hofgeismar/Wolfhagen. Für das Führungsduo der Fußball-Kreisoberliga gab es im Titel- und Aufstiegsrennen gestern Abend jeweils einen Dämpfer. Die an der Tabellenspitze stehende SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen musste sich beim TuSpo Grebenstein II mit einem 1:1 begnügen, der Zweitplatzierte Balhorn zog am heimischen Distelberg gar mit 1:3 gegen den Lokalrivalen SSV Sand II den Kürzeren. Die Sander kletterten damit auf Rang drei, reduzierten ihren Rückstand auf Balhorn auf nur noch einen Zähler bei zwei weniger ausgetragenen Spielen.

In der dritten Tagesbegegnung feierte die SG Obermeiser/Westuffeln einen 2:0-Erfolg bei der SG Schauenburg II und bleiben damit im Rennen um die Relegation nach oben.

Balhorn - Sand II 1:3 (1:0). Das Duell der Verfolger und Lokalrivalen beinhaltete alles, was Fußball so interessant macht. Von Anfang bis Ende waren auf beiden Seiten Leidenschaft und Kampf Trumpf, besaß aber den Slogan „Fair geht vor“ immer Priorität. Im ersten Spielabschnitt erabeiteten sich die Balhorner optisch zwar ein leichtes Plus, bis auf eine Ausnahme blieben jedoch nennenswerte Einschussmöglichkeiten Mangelware. Die Ausnahme: Ein Solo von Dennis Moskaltschuk (19.), das der Ex-Sander zur 1:0-Führung abschloss. Bei Sand konnte keine Chance notiert werden.

Dies änderte sich aber nach dem Seitenwechsel, wo die Sander innerhalb von zwölf Minuten durch Jonas Berndt (52.), Sören Hohmann (57.) und Robin Mirus (64.) den Sack zumachte. Maurizio Tari (85.) hatte Pech mit einem Pfostentreffer.

Grebenstein II - Wettesingen/Breuna/Oberlistingen 1:1 (1:0). Der angereiste Spitzenreiter wurde früh kalt erwischt. Denn gespielt waren gerade einmal vier Minuten, da sorgte Leon Ungewickel bereits für die Platzherrenführung. Nach gut einer Viertelstunde nahmen die Gäste mehr und mehr das Heft in die Hand und hätten in der Folgezeit den Chancen nach den Dreier eintüten müssen.

TuSpo-Trainer Harald Westermann: „Unseren Punktgewinn hielt Torwart André Schreiber fest, der gut und gerne ein halbes Dutzend beste SG-Möglichkeiten entschäfte.“ Gegen den Ausgleich von Christoph Schäfer (58.) aber war er machtlos. SG-Spieler Patrick Lecke (75.) sah Gelb-Rot.

Schauenburg II - Obermeiser/Westuffeln 0:2 (0:1). Die Gäste gingen nach gut einer Viertelstunde durch Stefan Sostmann (16.) in Führung, der wieder aus Südafrika zurückgekehrte Patrick Ahl (54.) machte dann den Sack endgültig zu. Obermeiser/Westuffeln ist nach diesem Erfolg Vierter. (zih)