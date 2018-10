Schwerer Unfall zwischen Arolsen und Wolfhagen: Mann in Lebensgefahr

Schwerer Unfall zwischen Bad Arolsen und Wolfhagen: Ein Mann wurde nach Polizeiangaben lebensgefährlich verletzt.

Zu dem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend gegen 18.50 Uhr auf der Landauer Straße - dabei handelt es sich um die ehemalige Bundesstraße - zwischen Bad Arolsen (Kreis Waldeck-Frankenberg) und Wolfhagen (Kreis Kassel). Wie die Polizei berichtete, kam der Fahrer eines weißen Opel aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und stieß schließlich frontal mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum am Straßenrand. Zuerst berichteten unsere Kollegen von Hessennews TV darüber.

Unfallopfer kam in Bad Arolser Krankenhaus

Das Unfallopfer wurde den Angaben zufolge in seinem Auto eingeklemmt. Bei dem Verletzten handelt es sich um einen 60-Jährigen, der aus Volkmarsen im Landkreis Waldeck-Frankenberg stammt. Die Feuerwehr befreite den Mann.

Der Schwerverletzte wurde in ein Bad Arolser Krankenhaus eingeliefert. Während des gesamten Einsatzes war die Strecke zwischen Bad Arolsen und Wolfhagen komplett gesperrt. 19 Einsatzkräfte waren laut Hessennews-TV-Informationen vor Ort. Wie sich der gesundheitliche Zustand des 60-Jährigen nach eintreffen in der Klinik entwickelt hat, war am späten Montagabend noch nicht bekannt.

Erst vor kurzer Zeit gab es in Waldeck-Frankenberg einen ähnlich schweren Unfall: Auf der B485 bei Bad Wildungen wurde ein Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt. Fußgänger fanden das demolierte Fahrzeug.