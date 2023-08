Er hält das Seiler-Handwerk in Wolfhagen am Leben: „Man braucht immer zwei Leute“

Von: Norbert Müller

Teilen

Stolz aufs gemeinsame Produkt: Bernhard Winter (links) und Lias Groeger mit einem Kletterseil. © Norbert Müller

Lange sah es so aus, als sollte die fünfte Generation die letzte sein, die in Wolfhagen das Seiler-Handwerk beherrscht. Bernhard Winter, Ur-Ur-Enkel des Firmengründers, hat sein Wissen weitergegeben.

Wolfhagen – „Man braucht immer zwei Leute. Allein geht gar nichts“, sagt Bernhard Winter. Der 70-Jährige zieht gekonnt einen Hanf-Faden in die Seilerbahn ein, die er in seiner Scheune aufgebaut hat. Immer wieder wechselt er zwischen dem Haken des sogenannten Schlittens auf der einen Seite und dem Kammgeschirr mit den vier Gliederhaken auf der anderen Seite, bis von jedem dieser vier Haken 16 Strippen zur zentralen Befestigung am Schlitten laufen.

Sein zweiter Mann, Lias Groeger, steht schon an der Kurbel des Kammgeschirrs und beobachtet jeden Handgriff Bernhard Winters. Auch wenn Winter sagt, dass der 22-Jährige mittlerweile alle Tricks der alten Zunft beherrscht, die er ihm beigebracht hat – der junge Wolfhager ist weiter extrem wissbegierig. Wer weiß, was er sich heute an Details beim alten Routinier abschauen kann. Bald lässt er die Kurbel rotieren, gleichmäßig und nicht zu schnell, so wie er es gelernt hat. In wenigen Minuten hat das eingespielte Duo einen geschmeidigen Kletterstrick aus Hanf geschaffen.

„Wir beide verstehen uns gut“, sagt Bernhard Winter, als wolle er erklären, warum auch diese Produktion wieder bestens gelungen ist. Kennengelernt haben sich die beiden Wolfhager, die Luftlinie gerade mal 100 Meter von einander entfernt wohnen, vor gut sieben Jahren. „Das war eher ein komischer Zufall“, sagt Lias Groeger.

Die Kurbel im Griff: Lias Groeger am Kammgeschirr, wo die Litzen eingehakt sind. © Norbert Müller

Lias Groeger kam über Aktionstag zum alten Handwerksberuf

Der ist schon von früher Jugend an Mitglied des Heimat- und Geschichtsvereins Volkmarsen. 2016 wollte der Verein einen Aktionstag über alte Handwerksberufe machen. Seine Oma habe ihm den Tipp gegeben, ihren alten Schulkameraden Bernhard Winter zu fragen, ob er nicht die Seilerei vorstellen würde. Der sei nicht abgeneigt gewesen, habe aber gesagt, er brauche einen Helfer, denn es müsse ja einer die Kurbel drehen. Und schon war Groeger mit im Boot.

„Er hat dann auch so ein Interesse gezeigt“, sagt Bernhard Winter. „Das habe ich gleich gemerkt. Er ging sofort ins Detail und wollte alles genau wissen.“ Innerhalb von einem guten halben Jahr habe er seinem Lehrling alles Wesentliche beigebracht. Und Lias Groeger, damals 15, war von Anfang an mit Eifer dabei.

„Ich bin generell interessiert an alter Technik, auch an Landwirtschaft“, sagt er. „Das Alte macht mir Spaß, und das mit den Seilen hat mich gleich begeistert. Das möchte ich heute nicht mehr missen.“ Von Beruf ist er Verfahrensmechaniker in einer Bad Arolser Firma, ist auch noch beim THW aktiv und nennt als weitere Hobbys alte Mopeds und alte Traktoren. „Technik und Geschichte sind für mich ganz wichtig“, versichert der 22-Jährige.

Die Kurbel im Griff: Lias Groeger am Kammgeschirr, wo die Litzen eingehakt sind. © Norbert Müller

Bernhard Winter war Bankkaufmann, aber trotzdem mit Seilerei verbunden

Sein Lehrmeister Winter sagt, dass er sich gar nicht so sehr für Historisches begeistere. Seine Leidenschaft gehöre seit seinem zehnten Lebensjahr der Musik, der Posaune. Die Seilerei, die in der Familie ja seit 1825, als sein Ur-Ur-Großvater begann, als Geselle auf Wanderschaft zu gehen, eine zentrale Rolle spiele, lässt ihn aber nicht los. Als Kind hat er seinem Vater beim Strickeproduzieren geholfen und alles von ihm gelernt. Eine richtige Lehre zum Seiler habe er aber nie gemacht.

„Mein Vater wollte nicht, dass ich Seiler werde. Der sagte, das geht zu Ende.“ Und eine Familie könne man allein damit auch nicht ernähren. So wurde Bernhard Winter Bankkaufmann. Das Geschäft mit den Seiler- und Korbwaren, Bürsten und Besen am Marktplatz führt bis heute seine ledige Schwester. Da er und seine Frau kinderlos blieben und die Nachkommen des Bruders an der Seilerei kein Interesse haben, setzt er seine Hoffnung, wenn es um den Erhalt des Seilerhandwerks in Wolfhagen geht, ganz in Lias Groeger.

Mit viel Fingerspitzengefühl: Zunächst werden die Fäden gelegt. Hier entsteht ein Anbindestrick. © Norbert Müller

„Für mich ist es wichtig, dass das Handwerk vom Aussterben bewahrt wird“

Der sagt, er sei fasziniert davon, dass die Herstellung mit der alten, stromlosen Technik noch funktioniert. „Für mich ist es wichtig, dass das Handwerk vom Aussterben bewahrt wird.“ Und Bernhard Winter betont, wie sehr ihm daran gelegen sei, dass das Seiler-Handwerk und die Kenntnisse erhalten bleiben. „Das liegt mir sehr am Herzen.“ Man spreche auch ganz offen darüber, wie es mal weitergehen könnte mit der Seilerei in Wolfhagen, mit den alten Geräten, wenn Bernhard Winter mal nicht mehr kann oder nicht mehr da ist.

Aber bis dahin genießen sie mal samstags, mal nach Feierabend den Spaß am gemeinsamen Herstellen von Tauen aller Art, vor allem auch den selbst entwickelten Springseilen aus Hanf. Den Rohstoff beziehen die beiden über den Großhandel. „Problematisch werden könnte es, wenn die Firmen die kleinen Handwerksbetriebe nicht mehr beliefern, weil die Abnahmemenge zu gering ist.“ Dann, sagt Nachwuchsseiler Groeger, „wäre Schluss“. Ohne das klassische Material gehe es nicht. (Norbert Müller)