Gleich sieben Neue: Feuerwehr Istha bekommt Zuwachs aus eigener Nachwuchsabteilung

Von: Julian Brückmann

Gemeinsam in die Einsatzabteilung: (von links) Jugendwarte Alexander Tripp und Vanessa Liehr, Hannes Wagner, John Carlos Elsasser, Emily Fenzl, Lisa Georgians, Felix Hanack, Niklas Tripp, Luca Soriano Eckel, die Wehrführer Benjamin Brickmann, Jörg Georgians und Kathrin Gerhold. © Privat

2015 lag die Jugendfeuerwehrarbeit in Istha am Boden. Doch acht Jahre später macht sich der erneute Aufbau bezahlt: Sieben junge Erwachsene stoßen zur Einsatzabteilung.

Wolfhagen – Ein echtes Husarenstück ist der Freiwilligen Feuerwehr in Istha gelungen. In diesem Jahr treten gleich sieben junge Erwachsene aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung über. Auch in Zukunft will man die Jugendfeuerwehr in Istha erhalten.

„2015 wurde die Jugendfeuerwehr komplett aufgelöst“, sagt Jugendwartin Vanessa Liehr. Daraufhin habe man mit einem Kennenlerntag versucht, Kinder für die Feuerwehr zu begeistern – mit Erfolg. Eine neue Gruppengründung der Jugendfeuerwehr in Istha erfolgte. „Viele Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren wurden in Istha angesprochen und kamen zum Kennenlerntag“, erzählt Vanessa Liehr.

Einige Kinder hätten im Laufe der Zeit ihr Interesse gewechselt. Doch sechs der damaligen Kinder hätten ihre komplette Jugendzeit der Jugendfeuerwehr gewidmet und seien geblieben. „Wir hatten damals zu wenig Kinder und haben uns deshalb für diesen Aktionstag entschieden.“ Man sei von Haustür zu Haustür gegangen und habe für das Event geworben.

Kennenlerntag 2015: Hannes Wagner (links), Luca Soriano Eckel (2. v. l), Lisa Georgians (4. v. l.), Emily Fenzl (6. v. l.) und Vanessa Liehr (hinten rechts) waren damals schon dabei. © Privat

„Immer attraktive Übungsdienste und Angebote“: Jugendfeuerwehr ist zeitgemäß

„Wir versuchen, den Jugendlichen immer attraktive Übungsdienste und Angebote zu bieten, modern und zeitgemäß zu bleiben“, sagt Jugendwart Alexander Tripp. Monatliche Sporttage, Wettkampfteilnahmen und verschiedene Freizeitangebote seien nur wenige Beispiele der Angebotspalette.

Die Feuerwehr sei auch kein typisches Hobby. Es habe etwas Besonderes, sagen Lisa Georgians und Emily Fenzl. „Es bringt viel Abwechslung mit sich und hilft uns auch dabei, mal abzuschalten.“ Beide freuen sich darauf, künftig Teil der Einsatzabteilung zu sein, und sind gespannt auf die kommenden Aufgaben. Zusammen mit Hannes Wagner, Niklas Tripp, Felix Hanack, Luca Soriano Eckel und John Carlos Elsasser sind sieben Mitglieder mittlerweile im Alter von 16 bis 18 Jahren. Sie erwartet jetzt der Übergang in die Einsatzabteilung.

Lag der Fokus vorher noch auf Spiel und Spaß sowie dem Erlernen von Feuerwehrwissen, gehören nun Sicherheit, Einsätze und sogar Ernstlagen zum Programm. „Es ist, als würden sie einem neuen Verein beitreten“, so Liehr.

Feuerwehr Istha macht sich bereit für neuen Nachwuchs für die Jugendfeuerwehr

Das Kunststück sei in Zukunft, die Verbindung zwischen Jung und Alt zu kreieren, auf die unterschiedlichen Interessen einzugehen und eine schlagfertige Gruppe für die Zukunft zu bilden.

Nun gelte es, die Jugendfeuerwehr wieder mit neuen Gesichtern zu füllen und Nachwuchs zu finden. Dafür soll am Samstag, 2. September, von 14 bis 16 Uhr erneut ein Kennenlerntag am Feuerwehrhaus in Istha stattfinden. (Julian Brückmann)