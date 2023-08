Rentnerin Heidrun Kümpel aus Wolfhagen betreut Menschen mit Demenz

Von: Antje Thon

Wie ein Treffen mit einer guten Bekannten: Heidrun Kümpel aus Wolfhagen betreut demenziell erkrankte Menschen und arbeitet für das Diakonische Werk Region Kassel. Das © zeigt sie bei ihrer Arbeit. Foto: Antje Thon

Es sind ein, zwei Stunden pro Woche. Zeit, in der sich Heidrun Kümpel um eine an Demenz erkrankte Frau in Wolfhagen kümmert.

Wolfhagen – Die beiden gehen spazieren, schnuddeln bei Kaffee und Kuchen und kramen Geschichten aus ihrem Leben aus. Derzeit sind es 30 Ehrenamtliche, die für das Diakonische Werk im Altkreis Wolfhagen arbeiten und demenziell erkrankte Menschen betreuen. Doch die Zahl der Betreuerinnen geht zurück.

Deshalb sucht das Zentrum für Demenz in Wolfhagen Menschen, die sich für andere engagieren möchten und bietet ab dem 20. Oktober wieder einen Kurs an, in denen die Helfer das nötige Rüstzeug erhalten. „Fast alle unserer Ehrenamtlichen sind über 70 Jahre alt“, sagt Elke Tiemeyer. Manchmal seien es familiäre Gründe, weshalb sich die Helferinnen – aktuell sind es 29 Frauen und ein Mann – zurückziehen. Vielleicht hat der eigene Partner gesundheitliche Probleme, oder die Frauen seien als Oma in der Betreuung der Enkel gefragt. Tiemeyer nennt noch einen weiteren Grund: Früher seien die Frauen beruflich weniger stark eingebunden gewesen. Im Ruhestand seien sie für ein Ehrenamt bereit gewesen, hätten dafür die Kapazitäten gehabt. Heute sei das anders. Frauen, die einen Vollzeitjob hatten und heute mit Mitte 60 ins wohlverdiente Rentenleben einsteigen, suchten nicht unbedingt nach einer Freizeitbeschäftigung.

Wunsch ist in Erfüllung gegangen

Heidrun Kümpel hat sich ganz bewusst für die Arbeit mit demenziell erkrankten Menschen entschieden. Die 71-Jährige absolvierte 2016 die Ausbildung. Bis heute hat sie fünf erkrankte Menschen unterstützt und dabei auch die Angehörigen entlastet, was ein wesentlicher Aspekt ihrer Arbeit ist. „Ich hatte mir für meinen Ruhestand eine sinnvolle Beschäftigung gewünscht“, sagt sie. Dass ihr Wunsch in Erfüllung gegangen sei, merke sie an der Wertschätzung, die ihr entgegengebracht werde. Und zwar sowohl von den Betreuten, als auch von den Ehepartnern und Familien.

Elke Tiemeyer vom Zentrum für Demenz © Pflug, Michaela

Aktuell kümmert sie sich um eine Frau, die etwa genauso alt ist wie sie. Und das verbindet. In den Gesprächen stellten die Frauen Schnittmengen in ihren Biografien fest. Plötzlich tauchten gemeinsame Hobbys auf, man tausche sich über die Familie aus, selbst in den ausgeübten Berufen ließen sich Parallelen entdecken. Und da bei Menschen mit Demenz das Langzeitgedächtnis oftmals noch gut funktioniere, fänden sich immer Anknüpfungspunkte. „Inzwischen geht sie auch lieber mit mir spazieren, als mit ihrem Mann“, sagt Kümpel und lacht. Die regelmäßigen Besuche beschreibt sie als Treffen mit einer guten alten Bekannten.

Es braucht mehr Menschen, die sich engagieren.

Genau wie Elke Tiemeyer wünscht sich auch Heidrun Kümpel mehr Menschen, die sich im Zentrum für Demenz engagieren. „Gerade für demenziell erkrankte Männer wäre es schön, von Männern besucht zu werden“, sagt Tiemeyer. Gespräche von Mann zu Mann über den Beruf, die Bundeswehr, Fußball, Landwirtschaft und vielleicht gemeinsame Bekannte könnten Sicherheit geben. „Gemeinsame Themen schaffen Verbindung und Vertrauen, sie fördern das Wohlbefinden“, sagt Tiemeyer. Doch hielten sich Männer eher zurück. Grundsätzlich würden Männer und Frauen aus allen Orten im Altkreis Wolfhagen gesucht, ganz besonders aber in Breuna und Naumburg.

Besondere Voraussetzungen für dieses niederschwellige Angebot müssen nicht mitgebracht werden. Aus Sicht von Heidrun Kümpel seien Einfühlungsvermögen, eine wertschätzende Haltung, keine Berührungsängste und die Akzeptanz von Defiziten wichtig. Wenn man beim Kaffeetrinken etwa bemerke, dass statt einer Kuchengabel neben dem Teller Messer und Gabel liegen, müsse das nicht korrigiert werden. „Man nimmt es einfach an.“

Oftmals beginnt der Einsatz der Ehrenamtlichen relativ am Anfang der Erkrankung. Die Betroffenen befinden sich in ihrem familiären Umfeld, viele Fähigkeiten sind noch vorhanden und das Langzeitgedächtnis funktioniert noch gut. Erst im Laufe der Zeit stellen sich neben der Vergesslichkeit weitere Defizite ein. „Und so können Betreuungen manchmal über Jahre gehen“, sagt Elke Tiemeyer vom Zentrum für Demenz. Oft enden sie, wenn die Person ins Heim kommt. (Antje Thon)

Neuer Kurs im Herbst Am Freitag, 20. Oktober, beginnt im Zentrum für Menschen mit Demenz und Angehörige des Diakonischen Werkes Region Kassel in Kassel, Hafenstraße 17, ein neuer Basiskurs für Ehrenamtliche. In acht jeweils mehrstündigen Modulen (freitags und samstags) wird den Teilnehmenden alles vermittelt, was sie für ihren Einsatz wissen müssen. Die Schulung ist kostenlos – vorausgesetzt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen dem Diakonischen Werk für mindestens ein Jahr als Betreuungskräfte zur Verfügung. Für ihre Arbeit, zu der keine Pflegemaßnahmen gehören, erhalten die Ehrenamtlichen eine geringe Aufwandsentschädigung, die über die Pflegekasse gezahlt wird. ant

Kontakt und Information: Zentrum für Demenz in Wolfhagen, 05692/99746326