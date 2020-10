Wolfhager Fotograf verliert wegen Corona Kunden

Seit 40 Jahren ist Bernd Haustein Fotograf in Wolfhagen. In vier Jahrzehnten Einsatz hat er einiges erlebt. So auch die Verbreitung des Smartphones und wie sich dadurch die Fotografie und der Stellenwert eines Fotografen verändert haben. Nun macht dem 75-Jährigen die Corona-Pandemie zusätzlich zu schaffen.

Wolfhagen – Gerade erst hat er ein Ehepaar vor der Linse gehabt, das er vor 40 Jahren schon einmal fotografieren durfte. „Damals waren es Hochzeitsfotos, mit die ersten, die ich in Wolfhagen geschossen habe“, sagt Bernd Haustein und denkt fast ein bisschen wehmütig zurück an seine fotografischen Anfänge in der Hans-Staden-Stadt.

Wenn Hochzeiten oder sonstige Feiern nicht stattfinden, wird auch kein Fotograf gebraucht.

„Damals war vieles anders, von der digitalen Fotografie waren wir noch weit entfernt, mein Beruf hatte noch einen Stellenwert, von dem im Handyzeitalter leider nicht viel übrig geblieben ist“, bedauert der Mann mit dem Blick fürs richtige Motiv. Der sei ein Stück weit Begabung, das Handwerk Fotografie aber habe er mit viel Fleiß lernen müssen während verschiedener Ausbildungen in der Foto- und Filmbranche.

Corona-Pandemie hat Auswirkung auf das Geschäft

Haustein arbeitete in jungen Jahren in einer Filmcrew als Assistent, Cutter, Kamera- und Tonmann fürs Fernsehen, woran er im Moment gern zurückdenkt, wenn er in seinem kleinen Laden in der Burgstraße sitzt und auf Kundschaft wartet. Corona habe nämlich auch seinem Berufsstand übel mitgespielt. „Wenn Hochzeiten oder sonstige Feiern nicht stattfinden, wird auch kein Fotograf gebraucht“, so Haustein, der als Fotograf ein aus Wolfhagen nicht wegzudenkendes Original ist. Kaum einer, der nicht schon mal bei ihm auf dem Hocker gesessen hat, um Bilder für den neuen Ausweis oder die Bewerbungsmappe machen zu lassen, und das mehr oder weniger wegen eines Zufalls.

Alles hatte 1980 mit der Suche nach einer Profi-Blitzanlage begonnen. „Ich kam in Kontakt mit Foto-Müller am Ofenberg, dessen Inhaber gerade dabei war, sein Geschäft aufzugeben“, blickt Haustein zurück. „Ich zögerte nicht lange und entschloss, mich als Fotograf in Wolfhagen selbstständig zu machen, und eröffnete im August mein Geschäft in der Burgstraße 17, von wo aus es zehn Jahre später in größere Räume in der Mittelstraße ging.“ Dort sei mit ihm auch die digitale Technik eingezogen, ein moderner Kodak-Picture-Maker etwa habe schon bald Abzüge direkt zum Mitnehmen möglich gemacht.

Treue Kunden bei Wolfhager Fotograf

Immer mehr Technik, Requisiten und Archivmaterial ließen aber auch dieses Geschäft schnell zu klein werden. Nächste Station in 2009: die Schützebergerstraße 15. 2019 war es dann an der Zeit, sich zu verkleinern. In der Burgstraße 36a kommt Haustein nun wohl größentechnisch seinem langjährigen Geschäftsnamen „Fotostube“ am nächsten. „Die Zeit der großen Shootings ist vorbei, das reicht jetzt so, ich habe alles, was ich brauche“, sagt er und ist froh, trotz seiner 75 Jahre noch ein wenig arbeiten und so seine Rente aufbessern zu können.

Es sei ja auch sonst nichts mehr so, wie vor 40 Jahren. Nur viele seiner damaligen Kunden seien geblieben, wie das Ehepaar, das er nach vier Jahrzehnten Ehe gerade erst wieder fotografieren durfte.

Von Sascha Hoffman