Viel Gewalt für wenig Geld: Spendenbox auf der Weidelsburg zerstört

Von: Antje Thon

Demoliert und aufgebrochen: Die kleine Stahlkassette, in die Besucher der Weidelsburg Geld werfen, um so die ehrenamtliche Arbeit des Fördervereins zu unterstützen. Schatzmeister Matthias Thielemann hat nun angekündigt, den Tresor ersetzen zu wollen. © Antje Thon

Unbekannte haben mit brachialer Gewalt die stählerne Box am Haupteingang der Burg demoliert, in die Besucher Münzen werfen, um die ehrenamtliche Arbeit des Vereins zu unterstützen.

Ippinghausen – Die Mitglieder des Fördervereins zur Erhaltung der Weidelsburg sind stinksauer. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag, 13 Uhr, und Dienstag, 17 Uhr. Der Förderverein hat bei der Polizei Anzeige wegen Sachbeschädigung und schweren Diebstahls erstattet, wie Schatzmeister Matthias Thielemann sagt.

Erst am Sonntag sei die Box geleert worden, sagt der Ippinghäuser. Es dürften sich zum Tatzeitpunkt also nur sehr wenige Euro in der Kassette befunden haben, der Schaden durch Vandalismus sei um ein Vielfaches höher. Thielemann schätzt ihn auf 1000 Euro. Geld, das der Förderverein nun in den wiederholten Einbau eines noch sicheren Stahltresors investieren muss, statt in den Erhalt der Weidelsburg. Der Schatzmeister macht seinem Ärger Luft. „Das sind einfach Idioten, die ehrenamtliche Arbeit nicht wertschätzen.“

Entdeckt hatte die Sachbeschädigung Vereinsmitglied Jürgen Krackrügge, der am Dienstag einen Spaziergang hinauf zur Weidelsburg unternommen hatte. Der oder die Täter müssen solange mit einem Stein gegen die Metalltür gedroschen haben, bis diese sich öffnete – eine langwierige und vor allem laute Prozedur, so Thielemann. Den Tresor selbst hatte eine Fachfirma in die Steinwand eingelassen und fest verankert.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Zuletzt hatten Diebe im November vor zwei Jahren zugeschlagen. Damals hatte es noch einen mächtigen, 120 hohen Holzstamm gegeben, in den eine Box eingearbeitet und deren dicker Deckel mit einem Stahlbügel solide gesichert war. Auch im Mai des gleichen Jahres hatten es Unbekannte auf die wenigen Münzen in der Kassette abgesehen und einen beachtlichen Sachschaden angerichtet.

Die Mitglieder des Fördervereins leeren die Geldkassette regelmäßig und in kleinen zeitlichen Abständen. Egal, wann also Diebe zuschlagen, sie dürften in jedem Fall nur kleine Beträge im Tresor vorfinden. Und seit zwei Jahren kommt hinzu, dass Besucher die Möglichkeit haben, ihre Spenden bargeldlos per PayPal zu überweisen. Dafür scannen sie den QR-Code und der Betrag landet direkt auf dem Konto des Vereins, ohne den Umweg über die Spendenbox zu nehmen. Auch das führe dazu, dass sich hinter der Stahltür nur kleine Beträge befinden würden, sagt Thielemann.

Die Mitglieder des Fördervereins wollen nun die Möglichkeit einer Videoüberwachung prüfen. (Antje Thon)

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Wolfhagen unter Tel. 0 56 92 / 9 82 90 entgegen.