Spiel und Sport Pelz in Wolfhagen schließt: Sorgen wegen Zukunft der Innenstadt

Von: Paul Bröker

Erfolgreicher Abverkauf, verbunden mit viel Wehmut: Ernst und Petra Pötter schließen am Freitag ihr Sport- und Spielwarengeschäft Pelz, das 123 Jahre bestanden hat. Die Innenstadt verliert dadurch an Attraktivität. © Paul Bröker

Am Freitag (30.06.2023) schließt in Wolfhagen nach 123 Jahren das Traditionsgeschäft Spiel und Sport Pelz für immer seine Türen. Die Stadt verliert damit einen wichtigen Anziehungspunkt in der Innenstadt.

Wolfhagen – Für Barbie-Puppen, Matchbox-Autos, Sportschuhe und Badehosen müssen die Wolfhager künftig in andere Städte fahren oder im Internet shoppen: Das Sport- und Spielwarengeschäft Pelz schließt am heutigen Freitag für immer. Damit geht ein weiterer Anziehungspunkt in der Innenstadt verloren.

Ernst Pötter steht vor seinem Schaufenster und schaut wehmütig auf viele Erinnerungsstücke, die seine Tochter dort zusammengestellt hat. Alte Fotos, ein Lego-Skelett und auch Schildkröt-Puppen, von denen nur noch Torso und Kopf übrig sind, sind zu sehen. „Ich war ja auch mal Puppendoktor“, erklärt der 69-Jährige, der mit seiner Frau Petra das 123 Jahre alte Familiengeschäft in der Mittelstraße schweren Herzens schließt.

Er ist skeptisch, ob die Belebung der Wolfhager Innenstadt gelingen kann. „Das ist der Preis der Digitalisierung“, stellt er nicht nur in Bezug zu seiner Ladenschließung fest. „Für Wolfhagen ist das natürlich sehr schade, die Innenstadt blutet damit noch mehr aus.“ Aber: „Das hat mit der Struktur von Wolfhagen nichts zu tun.“ Denn: „Alle Städte in der Größe haben die gleichen Probleme.“

Pelz in Wolfhagen schließt nach 123 Jahren: „Der Klick ist einfach zu leicht“

Hauptproblem sei die Konkurrenz durch den Online-Handel. Dieses Problem habe sich in der Corona-Zeit verschärft. „Der Klick ist einfach zu leicht“, sagt Pötter. Zwar habe in der Coronazeit auch sein Geschäft innerhalb von drei Tagen einen Online-Shop aufgebaut, mithilfe der eigenen Kinder und der eigenen Einkaufsverbände. Dennoch: „Irgendwer bietet es immer günstiger an.“

Insgesamt sei es in der derzeitigen Lage mit hohen Heizkosten schwer, ein Geschäft erfolgreich zu führen. „Das bereitet allen Schwierigkeiten“, sagt Pötter. „Wir mussten jetzt die Notbremse ziehen.“ Seinen Angestellten habe er das Geschäft nicht guten Gewissens übergeben können. „Es muss ja auch noch was zum Leben übrig bleiben“, betont er. Da sei es für sie besser, sich eine andere Anstellung zu suchen.

Jetzt steht Ernst Pötter vor leeren Regalen. „Die begehrten Spielwaren sind schon lange ausverkauft.“ Einen Steiff-Teddy sucht man etwa vergebens. Insgesamt sei er mit dem Abverkauf zufrieden. „Im Sportgeschäft hatten wir nur noch einen Lagerrestbestand von zwei Prozent“, verrät er.

Karl-Heinz Löber Erster Stadtrat Wolfhagen © LWV

Sorgenfalten in Wolfhagen: Innenstadt-Konzept soll Belebung bringen

Bei der Stadt Wolfhagen sorgt die Schließung des Sport- und Spielwarengeschäfts für Sorgenfalten. Hoffnung macht aber ein Innenstadt-Konzept, das noch Ende dieses Jahres vorgestellt werden soll (wir berichteten). Über das Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ gefördert soll auch ein touristisches Konzept zur Belebung der Innenstadt entwickelt werden. „Wir nutzen die Fördermittel dazu, die Innenstadt insgesamt zu beleben“, sagt der Erste Stadtrat Karl-Heinz Löber. Zuständig für die Entwicklung des Konzepts ist der Dortmunder Touristik-Professor Bernd Schabbing, der bereits für Bad Karlshafen ein Konzept entworfen hat.

Nach der Auftaktveranstaltung im April hätten sich Arbeitsgruppen gebildet, erklärt Löber, und es seien verschiedene Ideen diskutiert worden, unter anderem zur Aufenthaltsqualität, der Parkraumbewirtschaftung und zu Ruhezonen. „Dieser Prozess hat aber erst begonnen. Ein Grobkonzept wird im Juli vorgestellt“, sagt Löber.

Danach werde es Diskussionen mit den Mandatsträgern geben. Das Konzept solle zum Jahresende fertig sein. „Noch ist nichts Vorzeigbares da“, sagt der Erste Stadtrat. Dirk Scharrer werde als künftiger Bürgermeister den Prozess weiter begleiten.

Orhan Kalkan (Vorsitzender Servicegemeinschaft) © Privat

Servicegemeinschaft Wolfhagen: „Die derzeitige Lage ist schwierig“

Gespannt auf die Ergebnisse des Innenstadt-Konzepts ist auch die Servicegemeinschaft Wolfhagen. Aber: „Es bringt nichts, in die Glaskugel zu schauen“, sagt deren Vorsitzender Orhan Kalkan. „Die Ergebnisse gilt es abzuwarten, erst dann können wir uns dazu äußern.“ Eines sei jedoch klar: „Die derzeitige Lage ist schwierig.“

Als Servicegemeinschaft bringe man sich daher gerne ein. „Doch unser Einfluss ist begrenzt“, sagt Kalkan. „Weder bei der Höhe der Gewerbesteuer noch bei der Besetzung der Läden reden wir mit.“ Die Belebung der Innenstadt sei vordergründig Aufgabe der Städteplanung.

Dennoch: „Um unsere Position als Servicegemeinschaft mitzuteilen, haben wir in der Vergangenheit schon oft Gespräche mit der Stadt geführt.“ Auch mit dem neugewählten Bürgermeister Dirk Scharrer seien regelmäßige Treffen geplant. Fotos: LWV/nh, Privat/nh