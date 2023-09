Sporthalle in Wolfhagen ab Oktober dicht

Von: Antje Thon

Wird zum 1. Oktober gesperrt: Die weiße Turnhalle in Wolfhagen. Betroffen sind der Schulsport und die Vereine. © Antje Thon

Die alte Sporthalle der Walter-Lübcke-Schule in Wolfhagen wird ab dem 1. Oktober dauerhaft gesperrt. Das bedeutet: Erst nach einer grundhaften Sanierung wird sie wieder zur Verfügung stehen. Grund ist der schlechte Zustand des Gebäudes.

Wolfhagen – Betroffen von der vom Landkreis Kassel entschiedenen Hallenschließung sind der Schulsport und die Vereine, die bislang die Sportstätte für den Trainingsbetrieb nutzen. Wie Kreissprecherin Alia Shuhaiber jetzt sagte, habe der viele Regen im Sommer die Situation in der Halle weiter verschärft. Dass das Gebäude nicht schon jetzt, sondern erst zum 1. Oktober gesperrt werde, hänge mit den erwartbaren vermehrten Niederschlägen ab Herbst zusammen. Bei einer Kontrolle Ende August habe sich herausgestellt, dass das Schadensbild noch größer geworden sei.

Wasser sei an mehreren Stellen in die Halle eingedrungen. „Das Gebäude ist dauerfeucht, das Wasser sucht sich seinen Weg“, so Shuhaiber. Die Heizung sei defekt, von allen Lüftungsanlagen funktioniere nur noch eine. Der Boden sei rutschig und schmierig. Wenn noch mehr Wasser in das Gebäude eindringe, bestehe die Gefahr, dass Fenster und Deckenplatten nach unten stürzen könnten. Dieses Risiko wolle der Landkreis nicht eingehen. Und auch der Vorschlag von Wolfhagens Bürgermeister Dirk Scharrer, den Vereinen eine Nutzung der Sporthalle auf eigene Gefahr anzubieten, würde den Kreis als Eigentümer der Immobilie nicht aus der Haftung entlassen, so Shuhaiber.



Der Schulsport wird in die rote Halle und die Kulturhalle ausweichen, zu Ausfällen werde es daher für Schüler nicht kommen. Für die Vereine werde derzeit nach Lösungen gesucht, „wir prüfen, ob es freie Hallenkapazitäten gibt“, sagt Shuhaiber.



„Wir werden jetzt das Gespräch mit den Vereinen suchen“, sagt Dirk Scharrer, der zuversichtlich ist, Trainingsangebote in anderen Sportstätten unterbreiten zu können. „Allerdings wird es ohne Fahrten nicht gehen“, kündigt er an. Zunächst würden die Vereine bedacht, die für ihren Sport zwingend auf eine Halle angewiesen seien – also die Handballer, Volleyballer, Badmintonspieler. Fußballer, die ebenfalls die weiße Halle nutzen, stünden zunächst nicht im Fokus.



Der Landkreis Kassel plant eine Sanierung der Sporthalle. Der Stadt Wolfhagen liegen Vorschläge für eine finanzielle Beteiligung vor. Allerdings gibt es bislang noch keine Einigung beider Partner.

Bis es für die weiße Sporthalle Ersatz geben wird, wird es dauern. Denn wenn die Sportstätte wegen gravierender Schäden nun mit Beginn der Wintersaison auch für den Vereinssport geschlossen wird, dann wird sie erst wieder nach der seit einigen Jahren geplanten grundhaften Erneuerung zur Verfügung stehen. Der Landkreis Kassel rechnet mit einer Bauzeit von zwei Jahren. Allerdings haben die Arbeiten noch gar nicht begonnen. Denn der Schulträger, dem die Halle gehört, wartet immer noch auf ein Signal aus Wolfhagen, in welcher Form sich die Stadt an den Kosten beteiligen möchte.

Zwei Varianten bietet der Landkreis Kassel an: Eine kleine mit Gesamtkosten in Höhe von 5,3 Millionen Euro – in diesem Fall müsste Wolfhagen gemessen an den Nutzungszeiten der Vereine 37 Prozent der Summe und damit 1,9 Millionen Euro übernehmen. Im opulenteren Sanierungsmodell sind Wünsche der Vereine enthalten, diese zusätzlichen Kosten soll nach den Vorstellungen des Landkreises komplett Wolfhagen tragen, da der Schulsport weder eine höhere Hallendecke, noch eine Tribüne benötige, wie Vizelandrätin Silke Engler im Sommer noch einmal begründete. Der Anteil Wolfhagens an dem 7,9-Millionen-Euro-Paket läge dann bei 4,5 Millionen Euro.

Das aber ist Wolfhagens neuem Bürgermeister Dirk Scharrer zu happig. „Wir brauchen eine finanzielle Einigung“, sagt er. Dazu wolle er sich noch einmal mit den Vereinen zusammensetzen. Bereits vor dem Gespräch stellt er die Notwendigkeit einer größeren Hallenhöhe und den gewünschten Kraftraum infrage. „Wir haben in Wolfhagen drei Fitnessstudios“, sagt der Rathauschef. Aber auch unabhängig von den Wünschen der Vereine sieht er bei der vom Landkreis Kassel mit den Kommunen praktizierten Kostenaufteilung eine „Unwucht zu unseren Lasten“.

Ihm sei klar, dass Wolfhagen seinen Beitrag an den Kosten leisten müsse, auch aus Gründen der Solidarität zu den anderen Kommunen. Bürgermeister Scharrer hält eine Nutzungsumlage für gerechter. Die Kommunen würden die Umlage entsprechend den Nutzungszeiten in den Hallen für ihre Vereine übernehmen und hätten damit nichts mehr mit den Kosten für Sanierungen von Gebäuden des Landkreises Kassel zu tun. „Aber das Fass werden wir wohl nicht aufmachen“, sagt er wohlwissend, dass er beim Landkreis Kassel niemanden von seinem Vorschlag wird begeistern können. Also setzt er darauf, dass er den Schulträger doch noch davon überzeugen kann, dass eine Tribüne, auf der auch Schüler sitzen dürften und ein Foyer, durch das auch Schüler die Turnhalle betreten werden, beim Kreis als etwas wahrgenommen wird, von dem auch die Klientel profitiert, für die der Landkreis Kassel zuständig ist.

Er hofft, dass sich die Stadt Wolfhagen und der Kreis im November einig sind und es bis dahin einen Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung geben wird. (Antje Thon)