Stadt Wolfhagen bietet Freizeiten auf Nordsee-Insel Ameland an

Wolfhagen. Die Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Wolfhagen plant bereits die nächste Freizeit für die Sommerferien. Ziel ist die Nordsee-Insel Ameland in den Niederlanden.

Hier warten nicht nur 30 Kilometer feiner Sandstrand, sondern auch Spaß und Abenteuer in der Gemeinschaft auf die Jugendlichen.

Stattfinden soll die Freizeit vom 29. Juni bis 9. Juli. Mitfahren können Jugendlichen aus Wolfhagen, den Ortsteilen und auch Auswärtige (ab Klasse 9). Auf dem Programm stehen der Besuch des MadNes-Festivals (Surfen, Musik, DJ’s am Strand von Nes), Badespaß, eine Schlauchboottour, Drachenlenken, ein Schiffsausflug zu den Robbenbänken, eine Wattwanderung und das Open-Air-Kino. Das Gruppenhaus verfügt über einen großen Garten. Die Unterbringung erfolgt in Zwei- bis Vierbettzimmern.

Sportliche Spiele und Turniere, Gruppenspiele an der Unterkunft, Wanderungen, Erkundungstouren, Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten, Begegnung mit anderen Jugendgruppen und Strandspaß sind feste Bestandteile, aber es steht den Jugendlichen auch genügend Zeit zur eigenen Gestaltung zur Verfügung.

Es gibt eine breite Palette an Freizeiten

Es gibt in der kommunalen Jugendarbeit eine breite Palette von Angeboten für Freizeiten, die erlebnispädagogisch und kulturell ausgerichtet sind. Darauf weist Jugendarbeiter Frank Mahlich hin. Die Kinder- und Jugendarbeit Wolfhagen biete seit über 25 Jahren jährlich in den Ferien dieses Angebot, womit sie im Altkreis Wolfhagen die letzte sei, die noch umfangreiche Freizeitfahrten organisiert.

+ Frank Mahlich, Jugendarbeiter der Stadt Wolfhagen. © Moritz Gorny

Neben den speziellen Angeboten stehe das soziale Lernen der Jugendlichen in der Gruppe im Vordergrund. Ideen und Anregungen werden in die Gestaltung der Freizeiten aufgenommen, alle während der Freizeit anfallenden Arbeiten (Einkaufen, Kochen, Reinigungstätigkeiten) von den Teilnehmenden im Wechsel und unter Anleitung selbst erledigt. Dabei sollen soziale Verhaltensweisen geübt, Verantwortung übernommen und Teamfähigkeit in der Gruppe entwickelt werden. Die Beziehung zwischen Erwachsenen und Jugendlichen, so Mahlich, sei ein wichtiger Baustein von Freizeiten. Hier würden Kinder und Jugendliche mit den Mitarbeitern der Jugendarbeit vertraut.

Um das Angebot der Jugendfreizeit auch für sozial schwächere Familien zu ermöglichen, ist eine Teilnahme über das Bildungs- und Teilhabepaket machbar. Kosten:449 Euro, „auswärtige“ Jugendliche zahlen 479 Euro. Inbegriffen sind 100 Euro Gruppenverpflegung. Anmeldung: im Wolfhager Rathaus (Stadtkasse). Anzahlung von 200 Euro bei Anmeldung.

Weitere Informationen: Frank Mahlich, Stadtjugendarbeit Wolfhagen, 05692 / 99 60 496, frank.mahlich@wolfhagen.de.