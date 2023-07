Wolfhagens Erster Stadtrat Karl-Heinz Löber legt ausgeglichenen Haushalt vor

Von: Antje Thon

In der Stadthalle in Wolfhagen fand am Dienstag die Stadtverordnetenversammlung statt. © Antje Thon

In der Stadthalle traf sich am Dienstag das Wolfhager Parlament. Erfreuliche Entwicklungen bei Steuern - Tarifabschluss ist Belastung für Etat.

Wolfhagen – Höhere Kosten beim Personal und ein stärkerer Zufluss an Steuern. Unterm Strich halten sich steigenden Ausgaben und höheren Erträge die Waage. Und so hat Erster Stadtrat Karl-Heinz Löber am Dienstagabend Wolfhagens Stadtverordneten einen ausgeglichenen Etat für 2023 präsentiert.

Haushalt 2023 der Stadt Wolfhagen © Stadt Wolfhagen

Erträgen von 40,058 Millionen Euro stehen Ausgaben von 40,054 Millionen Euro gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Erträge um 10,7 Prozent, die Aufwendungen klettern im gleichen Zeitraum um 10,9 Prozent. Die Folge: Der Überschuss schmilzt ab – von knapp 70 000 Euro im Vorjahr auf prognostizierte 4000 Euro. Das sei zugegebenermaßen etwas knapp bemessen, der Betrag reiche aber aus, um ein genehmigungsfähiges Zahlenwerk vorzulegen, wenn man von den noch fehlenden Jahresabschlüssen einmal absehe, so Löber. Dieses Problem dürfte sich aber gegen Jahresende gelöst haben, für diesen Zeitpunkt erwartet der Erste Stadtrat eine Genehmigung der Jahresabschlüsse. Für die nächsten Jahre sei ebenfalls mit einem positiven Ergebnis zu rechnen.

2024 kommt es noch dicker

Neben der erfreulichen Entwicklung bei den Steuern, insbesondere der Gewerbesteuer, würden vor allem auch steigende Einnahmen aus dem Finanzausgleich zu der verbesserten Ertragslage in Wolfhagen beitragen. Die aufgrund sprudelnder Steuern stärkere Finanzkraft Wolfhagens habe aber auch einen Haken. Und der zeige sich in einer steigenden Kreis- und Schulumlage, die neben den Tarifabschlüssen im öffentlichen Dienst zu höheren Aufwendungen führe. Ab 2024 wird es noch dicker kommen, denn der Landkreis Kassel plant losgelöst von der allgemeinen Entwicklung zusätzlich eine Anhebung der Kreis- und Schulumlage um einen Prozentpunkt.

Eine Steigerung um mehr als 1,2 Millionen Euro gegenüber den Planungen des Vorjahres erwartet die Verwaltung bei den sogenannten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. So sind etwa für die Unterhaltung von Straßen 810 000 Euro eingeplant und weitere 705 000 Euro für die Unterhaltung von Kanälen.

Einen besonderen Blick warf Löber auf die Personalkostenentwicklung, die der Stadt für die kommenden Jahre bevorstehen dürfte. Gegenüber dem Vorjahr wird im laufenden Jahr mit einer Steigerung von mehr als einer halben Million Euro gerechnet. Neben der Tarifsteigerung macht sich hierbei das zusätzliche Personal bemerkbar, das für die neue Kita Ritterburg benötigt wird. Bis 2026 werden gegenüber knapp 11,5 Millionen Euro im laufenden Jahr Personalkosten in Höhe von 13 Millionen Euro prognostiziert. Bei alldem gab der stellvertretende Bürgermeister zu bedenken, dass es immer schwieriger werde, gutes Personal zu finden. Dabei spiele ein wettbewerbsfähiges Gehalt eine entscheidende Rolle. Darauf zu spekulieren, dass sich Mitarbeitende bewerben, funktioniere nicht mehr, „wir haben einen Arbeitnehmermarkt, wir müssen die Bewerber bitten, sich bei uns zu melden“.

Investitionen sind geplant

Noch einmal zurück zu den Erträgen: Der nach oben weisende Trend bei den Gewerbesteuern setzte bereits 2021 ein, als diese von vier auf über fünf Millionen Euro kletterten. 2022 machten sich Einmaleffekte etwa durch Umfirmierung von Betrieben im Hiddeser Feld bemerkbar. Auch hatten neu angesiedelte Unternehmen erstmals Steuern zu entrichten. Die Erträge stiegen auf etwa 6,2 Millionen Euro. Für das laufende Jahr wird mit einer Gewerbesteuer ebenfalls um sechs Millionen Euro gerechnet, Sondereffekte von „Corona-Gewinnern“ in Höhe von 800 000 Euro und Steuernachforderungen von Firmen im Hiddeser Feld über 675 000 Euro sollen zu der Steigerung gegenüber 2020 beitragen.

Für das laufende Jahr plant die Kommune auch Investitionen. Die fließen weiterhin in den Umbau der Burg in eine Kindertagesstätte, deren Kosten kumuliert über mehrere Jahre bei knapp fünf Millionen Euro liegen, wobei umfangreiche Zuschüsse erwartet werden. Ebenfalls gebaut wird an der Zehntscheune, im laufenden Jahr werden 970 000 Euro investiert. Für Kläranlage und Kanäle sind 1,29 Millionen Euro vorgesehen. Bis 2029 sollen in die Kläranlage 23,7 Millionen Euro fließen. Die Ortsdurchfahrt Niederelsungen steht ebenfalls auf dem Programm, bis 2026 will die Stadt 2,6 Millionen Euro ausgeben. (Antje Thon)