Zwei Staubteufel wirbeln über Feld in Wolfhagen-Viesebeck

Wolfhagen. Zwei Staubteufel sind über ein Feld in Wolfhagen-Viesebeck gewirbelt und haben dabei rasant trockene Erde emporgezogen. Hier das Video.

Staubteufel, auch Kleintromben und Staubtromben genannt, entstehen, wenn sich die Luft in Bodennähe stark erhitzt - und meistens auf unbebauten und unbewachsenen Flächen wie Feldern und Sportplätzen. Kleintromben sind im Gegensatz zu Großtromben keine Tornados. Tornados sind abhängig von Wolken, deren Höhe durch Luftströmung beeinflusst wird, beispielsweise Gewitterwolken. Kleintromben, also Staubteufel, stehen nicht mit Wolken in Zusammenhang.

Im Schnitt entstehen in einem solchen Luftwirbel Windgeschwindigkeiten von 50 Stundenkilometern. Es sind aber auch schon 150 km/h gemessen worden. Staubteufel können 50 Zentimeter breit werden, aber auch bis zu 200 Meter. Dabei können sie mehrere Hundert Meter an Höhe erreichen.

Auch die Schnelligkeit, mit der sie sich fortbewegen, variiert stark. Sie können auf der Stelle wirbeln, in seltenen Fällen aber auch mit 100 km/h über den Boden rasen. Meist sind Staubteufel aber schwach und richten keinen Schaden an.

So heiß wie am Donnerstag wird es in den kommenden Tagen nicht werden. Ein Temperatursturz steht vor der Tür.

Rubriklistenbild: © Hessennews.TV