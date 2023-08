Breunaer Oliver Tillack gibt Verkehrsopfern ein Gesicht

Von: Julian Brückmann

Projekt Straßenkreuze: Initiator Philipp Bursian fährt seit etlichen Jahren die Straßen der Republik ab, um Straßenkreuze zu finden. Er schafft den Verstorbenen ein Andenken und leistet Trauerarbeit für die Angehörigen. © privat/NH

Jeder kennt sie: die Straßenkreuze. Oliver Tillack und Philipp Bursian machen die Geschichten dahinter sichtbar und leisten Beistand.

Breuna – Sie gehören mittlerweile genauso zu den Straßen wie Verkehrsschilder – Straßenkreuze. Philipp Bursian und Oliver Tillack haben es sich zur Aufgabe gemacht, sie abzulichten, ihre Geschichten zu recherchieren und den Verstorbenen ein digitales Andenken zu schaffen. Sie treffen sich mit Hinterbliebenen, leisten Trauerarbeit und erzählen ihre Geschichten auf ihrer Internetseite.

„Wir fahren auf sogenannten Kreuztouren quer durch Deutschland und halten Ausschau nach Straßenkreuzen am Fahrbahnrand“, sagt Oliver Tillack, der in Breuna aufgewachsene Automatentechniker. „Wenn wir ein Straßenkreuz entdecken, lichten wir es ab. Fragen uns direkt an der Unfallstelle, „was war dies für ein Mensch, der hier an diesem tristen Ort, sein Leben verlor?“ „Was ist hier geschehen?“ – Alles Fragen, die meist unbeantwortet bleiben.

2015 rief Philipp Bursian das Projekt Straßenkreuze ins Leben. Seitdem sucht der Lagerist aus Weimar in Thüringen zielgerichtet nach Straßenkreuzen und fragt nach deren Geschichte. Er spreche mit hinterbliebenen Familien und Freunden. Er lerne dabei starke Menschen kennen, die ihre Trauer auf unterschiedliche Weise verarbeiten würden.

Über 1000 Kreuze bei über 40 Touren ausfindig gemacht.

Kennengelernt haben sich Philipp und Oliver über Facebook. „Ich fand Philipps Projekt klasse. Ich wollte ein Teil davon sein“, erinnert sich Oliver. Er selbst kenne das Gefühl, wenn man Freunde oder Bekannte bei Unfällen verliere. Besonders einprägsam seien für ihn die Touren durch das Wolfhager Land gewesen. „Das ist meine Heimat, hier bin ich aufgewachsen. Das ist dann noch mal ein anderes Gefühl.“ Auf den Straßen im Wolfhager Land stünden auch viele jener Kreuze. „Jedes ist eines zu viel.“ Mittlerweile lebt der 36-Jährige im niedersächsischen Rühen.

Der ehemalige Breunaer Oliver Tillack ist Mitinitiator des neu gegründeten Vereins. Hier hinterlässt er eine seiner Visitenkarten an einem Straßenkreuz. © Privat

Für die Touren würden sie sich ein paar Mal im Jahr verabreden. Sie zögen aber auch alleine los oder werden von Menschen begleitet, die sie über das Internet kennengelernt haben und die sich an den Touren beteiligen wollen. Wenn sie ein Kreuz auf ihren Touren finden, würden sie Visitenkarten an den Kreuzen hinterlassen. „Wenn sich die Angehörigen melden, kommen wir ins Gespräch“, so Tillack. Man versuche dann auf behutsame Weise das Anliegen zu erklären. Natürlich passiere alles nur mit der Erlaubnis der Hinterbliebenen. Zwei von zehn Angehörigen würden absagen, weil sie grundsätzlich nicht darüber reden wollen. In vielen Fällen werde man aber als Gesprächspartner akzeptiert. „Die fühlen sich befreit, wenn sie mit uns als Außenstehende sprechen“, sagt Bursian. Mit den Angehörigen treffe man sich auch häufig an den Unfallstellen. „Wir sind dann dort, um den Ort zu spüren“, sagen sie.

Wir sind da, um zu helfen, um zu sensibilisieren.

Auf der Internetseite erstellen sie für die Verunglückten dann ein digitales Andenken mit Fotos und einer Lebensgeschichte. Doch damit nicht genug: „Wir fahren nicht nur durch die Gegend und machen hier und da mal ein paar Fotos und versuchen in den Gesprächen die Geschichten zu erfahren“, erklärt Tillack, sie seien für die Angehörigen auch zur Trauerbewältigung zur Stelle. „Zu unserem rund zehnköpfigen Team gehören Hospiz-Mitarbeiter und ausgebildete Seelsorger“, sagt Philipp Bursian, der selbst ehrenamtlicher Trauerbegleiter ist.

Ehrenamtlich laufe auch das Projekt Straßenkreuze. Seit kurzer Zeit haben Philipp Bursian und Mitinitiator Oliver Tillack einen eingetragenen Verein, das Projekt Straßenkreuze, gegründet. „Man wird so seriöser wahrgenommen. Das ist uns sehr wichtig“, erklären die Gründer.

Bei ihren Kreuztouren lichten Oliver Tillack und Philipp Bursian Straßenkreuze ab. Seit 2015 machten sie schon über 40 Touren. © Privat

Außerdem versuche man die Hinterbliebenen bei der Aufstellung und Finanzierung der Kreuze und Gravur-Platten zu unterstützen. Finanzielle Unterstützung sei somit künftig einfacher.

Ein digitales Andenken schaffen

Philipp Bursian war sechs Jahre alt gewesen, als ihm im Ostseeurlaub auf Rügen erstmals Straßenkreuze auffielen. Seine Eltern erklärten ihm, dass es keine Grabstätten, sondern Erinnerungsorte seien. Das war ihm zu wenig: „Das Thema ließ mich einfach nicht mehr los. Ich will unbedingt zu jedem Kreuz eine Geschichte kennen und wissen, was das für Menschen waren, die durch einen Autounfall sterben mussten“, sagt der Thüringer. Über 1000 Schicksale hätten sie gemeinsam bereits aufgespürt und sich über 600 Geschichten dazu aufgeschrieben. Viele Wochenenden im Jahr ziehe Bursian mit Freunden los und ließe sich über die Bundesstraßen fahren. Er ist dann immer Beifahrer, so kann er die Kreuze am Straßenrand besser entdecken. Er startet immer wieder Aufrufe in sozialen Netzwerken im Internet, sucht zielgerichtet kurvenreiche Strecken ab.

Ewig in Erinnerung bleiben wird Philipp ein tragischer Unfall bei Bad Langensalza mit sieben Verunglückten. „So schlimm wie das auch war. Wir konnten helfen und sensibilisieren“, erinnert er sich. Beide würden, trotz der herzzerreißenden Geschichten gut damit umgehen können.

Auch künftig werden sie auf den Straßen Deutschlands nach Kreuzen Aussschau halten und Trauerarbeit leisten. Zudem wolle man auf Gefahren und Risiken im Straßenverkehr aufmerksam machen. „Wir überlegen ständig, was wir noch mehr tun können.“

Wer einen Angehörigen bei einem Verkehrsunfall verloren haben sollte und ihm ein digitales Andenken schaffen möchte, könne gerne Kontakt aufnehmen. (Julian Brückmann)

projekt-strassenkreuze.de