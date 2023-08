B 251 zwischen Ippinghausen und Höhnscheid ab Montag gesperrt

Von: Antje Thon

Ab Montag gesperrt: Die Bundesstraße 251 zwischen dem Ortsausgang Ippinghausen in Richtung Freienhagen. Aussiedlerhöfe und Häuser in Einzellagen bleiben aber für Anlieger erreichbar. © Antje Thon

Die Straßenschäden auf der B 251 zwischen Ippinghausen und Höhnscheid sollen noch in diesem Jahr der Vergangenheit angehören. Von Mitte August an wird die drei Kilometer lange Strecke saniert.

Ippinghausen – Reisende und Pendler, die regelmäßig auf der B 251 zwischen Ippinghausen und Höhnscheid unterwegs sind, müssen sich für die kommenden Wochen und Monate auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Von Mitte August an wird die drei Kilometer lange Strecke in vier Bauabschnitten saniert (HNA berichtete). Grund für die Arbeiten sind Straßenschäden.

Bei der letzten Sanierung im Jahr 2011 sei lediglich die Fahrbahn erneuert worden, sagt Hellwig Kamm, Sprecher von Hessen Mobil in Bad Arolsen. Damals seien der Unterbau, also die Frostschutzschicht und die Tragschicht, übernommen worden. „Das führt nach einer gewissen Zeit zu einem schadhaften Fahrbahnbelag, zu Schadstellen und Verdrückungen“, sagt Kamm.

Bei den nun anstehenden Arbeiten komme es zu einer grundhaften Erneuerung. Die trage auch zu einer höheren Verkehrssicherheit der Strecke bei. Die teils schweren Unfälle, die es in den vergangenen Jahren auf diesem Teilstück der B 251 gegeben habe, seien jedoch nicht vordergründig für die Arbeiten, sie spielten nur eine untergeordnete Rolle. Grundsätzlich würden Unfallhäufungspunkte bei der Planung zu sanierender Abschnitte aber berücksichtigt. Die schweren Unfälle auf diesem Abschnitt seien aber nicht primär auf den Fahrbahnzustand zurückzuführen, so Kamm.

Ein anspruchsvolles Vorhaben

Für die Planer von Hessen Mobil sei das Vorhaben durchaus anspruchsvoll gewesen, räumt der Sprecher des Regionalbüros Nordhessen ein. Das Problem: Entlang des Abschnitts gibt es Höfe und Häuser in Einzellagen, etwa einen landwirtschaftlichen Betrieb bei Höhnscheid und Bewohner im Langen Rod. Und da die Baustelle unter Vollsperrung betrieben wird, muss Hessen Mobil eine Erreichbarkeit sicherstellen. Dies sei auch gelungen, sagt Kamm. Es werde für die Anlieger nicht einfach, aber die Häuser und Höfe ließen sich jederzeit erreichen – auch wenn dies mit Umwegen verbunden sei.

Beginnen werden die Arbeiten am Montag. Der erste Abschnitt, der wohl bis zum 28. August dauern wird, befindet sich zwischen den beiden Abzweigen zu Gut Höhnscheid. Im Anschluss folgt das längste Teilstück, es liegt zwischen Höhnscheid und dem alten Sägewerk, wo die Einfahrt ins Lange Rod abgeht. Der dritte Bauabschnitt ist wie der vierte nur wenige Meter lang und reicht vom Abzweig ins Lange Rod bis zu einem Wirtschaftsweg, der in den Wald führt. Und schließlich wird der Abschnitt zwischen dem Wirtschaftsweg und der Tankstelle am Ortseingang von Ippinghausen in Angriff genommen.

Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet

Wann die einzelnen Bauabschnitte beginnen, steht noch nicht fest. Lediglich für das Ende der Arbeiten ist Mitte Dezember angepeilt.

Bis dahin wird der alte Straßenoberbau komplett abgetragen. Die Straße erhält eine neue Frostschutzschicht. Auf diese wird eine 20 Zentimeter starke Binder- und Deckschicht asphaltiert. Gleichzeitig werden die Bankette mit Bankettplatten befestigt und die Straßenentwässerung erneuert. Instandgesetzt werden zudem mehrere Durchlassbauwerke. Abschließend werden die Wirtschaftswege und Zufahrten an die neue Fahrbahn angeglichen und neue Schutzplanken gesetzt. Der Bund investiert 3,4 Millionen Euro in die Sanierung dieses Abschnitts der Bundesstraße.

Der Verkehr wird in den kommenden vier Monaten weiträumig umgeleitet. Wer die Baustelle ab Ippinghausen umfahren muss, folgt der B 251 bis Istha und begibt sich dort auf die B 450 in Richtung Landau. Ab Landau geht es über die Landesstraße nach Freienhagen. Über die B 251 können Gut Höhnscheid und der Aussiedlerhof angefahren werden.

Die Bundesstraße zwischen Istha und Freienhagen wird täglich von 3500 bis 4000 Fahrzeugen genutzt. Die Daten gehen zurück auf eine Verkehrszählung im Jahr 2021. (Antje Thon)