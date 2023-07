Höhe der Sanierungskosten noch unklar

Von: Antje Thon

Sanierungsstau im Erlebnisbad: Vor allem die sanitären Anlagen sind in die Jahre gekommen. Aber auch für den Bereich der Pforte und die Wasser- und Abwasserleitungen besteht Handlungsbedarf. © Bea Ricken

Der Sanierungsstau im Wolfhager Erlebnisbad ist offensichtlich. Die sanitären Anlagen und Umkleiden sind in die Jahre gekommen, Probleme gibt es zudem am Dach im Bereich der Pforte.

Wolfhagen - Niyazi Karahan von der Aktiven Gemeinschaft in der Wolfhager Stadtverordnetenversammlung hat nun nachgefragt, ob für die aus seiner Sicht erforderliche Erneuerung der Wasserrohre Rückstellungen gebildet worden seien. Bei einer möglichen Sanierung des Erlebnisbades gehe es nicht allein um die Wasser- und Abwasserleitungen, sagte Erster Stadtrat Karl-Heinz Löber. Die Einrichtung müsse vielmehr einer Gesamtbetrachtung unterzogen werden. Ehe dafür Geld in den Haushalt eingestellt werde, müsse eine fachliche Beurteilung des Sanierungs- und Modernisierungsumfanges erfolgen. Die Mittel dafür sollen in den Etatentwurf 2024 eingestellt werden.

Wie Löber auf Anfrage sagte, seien bereits im aktuellen Haushalt Planungskosten in Höhe von 75 000 Euro enthalten. Diese könnten aber erst nach der Haushaltsgenehmigung abgerufen werden, vermutlich ab Januar kommenden Jahres. Wie teuer und wie umfangreich die Arbeiten sein werden, soll in einer zu erstellenden Machbarkeitsstudie aufgeschlüsselt werden. Möglicherweise gingen die Arbeiten über die sanitären Anlagen, das Dach im Eingangsbereich sowie die Wasser- und Abwasserleitungen hinaus, so Löber.

Niyazi Karahan hatte in seiner Anfrage von geschätzten Kosten für die Wasserleitungen von „mindestens zwei Millionen Euro“ gesprochen. Bei dieser Summe, so der stellvertretende Bürgermeister, handele es sich um eine Aussage aus dem Jahr 2022, die auf einer „sehr groben Schätzung“ beruhe und ohne ohne vorheriges Einholen eines Gutachtens zustandegekommen sei.

Die Verwaltung werde im Vorfeld einer Sanierung Fördermöglichkeiten prüfen. Löber sagte darüber hinaus, dass vorgesehen sei, eine Rückstellung für Instandsetzungen zu bilden. (Antje Thon)